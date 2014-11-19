Власти будут бороться с инфекционными заболеваниями среди бездомных

Фото: m24.ru

Департамент здравоохранения ищет исполнителя, который в 2015 году будет заниматься лечением и профилактикой инфекционных болезней у социально-неадаптированных горожан, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Начальная стоимость контракта составляет 111 миллионов рублей. Исполнитель и окончательная стоимость услуг определят 16 декабря 2014 года.

По условиям контракта исполнитель будет оказывать первичную помощь в лечении особо опасных инфекционных заболеваний, таких, как чесотка или педикулез. Помогать социально-неадаптированным гражданам будут в специализированных медучреждениях и санитарных пропускниках.

Личные вещи поступившего пациента будут обеззараживать. Кроме того, в обязанности исполнителя входит лечение людей в местах заражения педикулезом с дезинфекцией этих очагов. Перевозка в санитарные пропускники и медицинские спецучреждения будет ежедневной.

Ранее M24.ru сообщало, что департамент соцзащиты готов создать к зиме до 500 дополнительных коек для ночлега бездомных, если это будет необходимо. Их организуют в семи филиалах центра социальной адаптации "Люблино". Окончательное решение о нужном количестве коек будет принято с приходом холодов. Об этом рассказал руководитель департамента соцзащиты населения Владимир Петросян.

"По улицам курсирует социальный патруль, также идет работа с общественными организациями, например, "Доктор Лиза", - пояснил Петросян. - Поэтому мы видим, хватает мест или нет. В случае необходимости мы создадим в городе 500 мест в филиалах ЦСА "Люблино", - сказал Петросян.

В ЦСА "Люблино" рассказали, что пока места для ночлега есть только в главном отделении центра адаптации. "У нас около 200 коек для ночевки бездомных, в филиалах их сейчас нет, - сказали в приемном отделении центра. - Чтобы попасть к нам на ночь, бездомный должен написать заявление. Он может тут помыться, поменять одежду, если необходимо, и поужинать".

Утром с бездомным проводит беседу психолог и и социальный работник. "Они пытаются уговорить его пройти ресоциализацию - то есть остаться в центре до тех пор, пока ему не выправят документы, не найдут родственников, к которым можно его отправить. Если бездомный соглашается – проходит все анализы и получает пропуск, после чего проводит в ЦСА от 30 дней до года", - пояснили в центре "Люблино".

По данным департамента социальной защиты на 2013 год, в Москве проживает около 13 тысяч бездомных. Бродяг с улиц подбирает "Социальный патруль" , раньше для этих же целей выделяла автобус социальная служба "Милосердие".