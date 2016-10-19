Московские врачи выписали почти 26 миллионов электронных рецептов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московские врачи выписали 25,9 миллиона электронных рецептов с помощью ЕМИАС, сообщает пресс-служба системы.

Среди выписанных электронных рецептов – 25,1 миллиона льготных. Сервис "Электронный рецепт", появившийся в 2014 году, сейчас внедрен во всех поликлиниках города. В среднем врачи выписывают 256 тысяч электронных рецептов еженедельно.

Функция "Подбор назначений" помогает составить схему чередования лекарств и исключить риск назначения конфликтующих препаратов. Если медикаменты несовместимы или усиливают действие друг друга, ЕМИАС просигнализирует об этом врачу. Сервис помогает также подобрать удобную пациенту аптеку, в которой есть необходимые препараты.

После внедрения сервиса у врачей появилось больше времени на общение с пациентом – на то, чтобы выписать рецепт, теперь уходит всего 30 секунд. Пациенты могут больше не бояться, что потеряют рецепт – фармацевт видит в системе все назначения, считывая информацию по полису.