Началась онлайн-трансляция с празднования Масленицы

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Сервис "Окно в город" начал транслировать видео с камер видеонаблюдения, установленных в местах масленичных гуляний, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента информационных технологий.

Москвичи уже могут следить за происходящим на Кузнецком мосту, где развернута блинная ярмарка. Основные площадки присоединятся к празднованию 21-22 февраля.

С помощью сервиса можно будет понаблюдать за сожжением чучела Масленицы, кормлением медведей, боями на мягких мечах, соревнованиями по "метанию" икры и работой блинного 3D-принтера.

Трансляция ведется с 30 камер системы видеонаблюдения, установленных в 10 точках массовых гуляний, в том числе на Патриарших прудах, в Парке Горького, Царицыно, Таганском и Лианозовском парках, усадьбе Воронцова, в парках "Садовники", "Северное Тушино" и "Гончаровский".

Видео доступно и с мобильных устройств - таким образом, участие в гуляниях можно будет планировать на ходу.

"Как показал опыт трансляции крещенских купаний, сервис "Окно в город" вызвал повышенный интерес и у иностранных интернет-пользователей, для которых некоторые наши праздники и традиции в диковинку. На Масленицу мы также ожидаем рост просмотров из-за рубежа", - отметил начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий города Дмитрий Головин.

Напомним, С 16 февраля в России начинается Масленица – последняя неделя перед Великим постом и проводы зимы. В Москве по традиции пройдут праздничные гуляния, причем не только в центре, но и в парках на окраинах.

Например, на Кузнецком Мосту будет работать блинная ярмарка, сквер Патриарших прудов на время Масленицы превратят в нетрадиционную художественную галерею, а в парке "Садовники" проведут традиционную масленицу со сжиганием чучела и народными гуляниями.

В Гончаровском парке пройдет "Трансформасленица" с футуристическими инсталляциями и выставкой "арт-блинов", гостей сада "Эрмитаж" ждет театральное представление и танцевальный флешмоб, а в Петровском парке посетителей ждут кулинарные мастер-классы от шеф-повара Василия Емельяненко.