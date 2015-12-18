В Москве зарегистрирована самая низкая смертность от болезней сердца

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В 2015 году в Москве зарегистрирована самая низкая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Центральном федеральном округе, сообщает Агентство "Москва".

"За 10 месяцев текущего года она составила 535,1 человека на 100 тысяч населения. К концу года она должна составить 532 человека. Это гораздо ниже не только средней смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по ЦФО, которая составляет 639,5 человека, но и по России – 673,4", – сказала заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

Количество смертей от инфаркта миокарда по итогам девяти месяцев текущего года в Москве уменьшилось на 1,3 тысячи, сообщила главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РФ Ирина Чазова. "Это рекордный показатель в Центральном федеральном округе. Также снизилось количество летальных исходов от инфаркта миокарда в Подмосковье – на 191 человека", – сказала Чазова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что смертность от инфаркта миокарда в столичных больницах достигла 10 процентов. Раньше она достигала 30 процентов.

"Сегодня такая смертность составляет около 10 процентов. В Европе она держится на уровне от 6 до 10 процентов. Мы вышли на почти европейский уровень. Это было бы невозможно без системной работы по профилактике и диагностике таких заболеваний", – подчеркнул мэр Москвы.

Как ранее сообщал главный внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Александр Шпектор, число больных с острым инфарктом миокарда, которым проводится неотложное стентирование, выросло с 33 до 77 процентов.

Несмотря на это больше половины смертей в столице (55 процентов) происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. 21 процент москвичей находится в зоне высокого сердечно-сосудистого риска – у них в течение 10 ближайших лет может случиться инфаркт или инсульт.

По словам заммэра по социальным вопросам Леонида Печатникова, с 2011 года по 2014 год у нас средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась почти на три года, и в этом году она может достигнуть 77 лет. В среднем по России средняя продолжительность жизни сейчас превышает 71 год.