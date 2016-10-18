Фото: YAY/ТАСС

Более 20 московских врачей вошли в первый список лучших терапевтов РФ, сообщает Агентство "Москва". Полный рейтинг российских врачей в ближайшее время опубликуют на сайте Минздрава.

По словам ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, в рейтинг терапевтов России вошли 21 врач из Москвы и 21 – из Подмосковья.

27 терапевтов представляют в списке Краснодарский край, Кемеровская область представлена 23 именами, Ростовская область – 22, республика Татарстан – 19. По 18 врачей в списке из Санкт-Петербурга, Красноярского края, Новосибирской области и Хабаровского края.

Как пояснила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, рейтинг составлен силами НИУ ВШЭ и института организации здравоохранения и информатизации.

"Были проанализированы реальные результаты работы каждого участка. Это огромное исследование, которое затрагивает участки, на которых обслуживается более 80 миллионов человек. Это важный показатель, прежде всего, для населения. Сегодня мы имеем базу объективных результатов", – сообщила Голодец на презентации рейтинга.

Вице-премьер уточнила, что для некоторых категорий врачей будет составлен отдельный рейтинг. Были исключены "нетипичные участки", например студенческие поликлиники, а также детские. Для них будет составлен отдельный рейтинг.

О создании рейтинга терапевтов России было объявлено в конце 2015 года. Сообщалось, что большее внимание будет уделяться тем участкам, где число случаев обращения в скорую больше, чем в среднем по стране.