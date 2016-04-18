Москва является самым благополучным регионом РФ по доступности питьевой воды

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Москва – самый благополучный регион России по доступности питьевой воды, сообщил помощник премьер-министра РФ Геннадий Онищенко.

"В наш регион Москва питьевая вода собирается и привозится с территории пяти крупных субъектов РФ, применяется очень сложная технология очистки и так далее. Москва сегодня – самый благополучный с этой точки зрения регион, и это, конечно, обусловлено тем, что столица располагает финансовыми ресурсами для поддержки этой области", – цитирует Онищенко Агентство "Москва".

Он также отметил, что сейчас попечительский совет Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения совместно с федеральными профильными ведомствами разрабатывает "дорожную карту" по обеспечению граждан России чистой питьевой водой не только через водоканалы, но и путем продаж.

"Большая Москва": Водоснабжение Москвы

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что несмотря на маловодье в московском регионе, угрозы для снабжения города питьевой водой нет. Отмечалось, что при суммарной норме притоков воды в половодье в Москворецкие водохранилища в 458 миллионов кубометров, в этом году он составит 210-240 миллионов кубометров.

Также в этом году уровень водоемов намного ниже нормы. Например Ока местами "просела" на 6 метров, по сравнению с нормой. Это касается и запасов воды в водохранилищах.