Фото: ИТАР-ТАСС

Средняя продолжительность жизни москвичей достигла 75,8 лет, сообщил на оперативном совещании в городском правительстве руководитель департамента здравоохранения Георгий Голухов. Этот показатель на 8% превышает среднероссийский.

При этом средняя продолжительность жизни женщин в Москве в прошлом году составила 79,7 лет, мужчин - 71,7 лет.

Уровень общей смертности в 2013 году снизился на 2% по сравнению с 2012 годом, на 11% - по сравнению с 2010 годом и на 26% ниже показателя по России. Кроме того, на 14% по сравнению с 2012 годом вырос коэффициент естественного прироста населения столицы. Младенческая смертность в прошлом году также оказалась ниже показателей 2012 года на 10%.

В 2013 году на 2,2% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 1,3% - от новообразований, на 15% уменьшились показатели смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Заболеваемость туберкулезом в Москве в настоящее время в два раза ниже среднего показателя по России.

Голухов также сообщил, что в прошлом году более 2 миллионов человек в Москве прошли диспансеризацию.

Напомним, что в 2014 году диспансеризации подлежат жители Москвы, которым в этом году исполняется 21, 24, 27 и так далее лет. Она проводится по территориальному принципу, то есть пациенты приглашаются в поликлинику, к которой прикреплены. Диспансеризация проходит в два этапа. В ходе первого проводятся: антропометрия, измерения артериального давления, анализ крови, флюорография и другое. Второй этап - специализированные исследования (для пациентов, у которых в ходе первого этапа выявлены отклонения в состоянии здоровья).