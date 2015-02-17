Полис ОМС теперь можно заказать онлайн на едином сайте

Москвичи смогут заказать полис ОМС по интернету

На сайте Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) появилась возможность оставить онлайн-заявку на оформление полиса ОМС, сообщил M24.ru руководитель проекта Дмитрий Гречкин. Сервис запустили на прошлой неделе, пока к нему подключилась только одна страховая компания. Планируется, что до лета к онлайн-оформлению полисов ОМС присоединятся еще 10 организаций.

По словам Гречкина, сейчас электронные заявки на полис обязательного медицинского страхования (ОМС) оформляются через портал ЕМИАС в тестовом режиме. "Пока к программе подключилась только страховая компания - "Согаз-Мед". Проект запустили на прошлой неделе, но пациенты уже начали оставлять заявки на полис. Каждый день заполняется 7-10 электронных форм", - сказал собеседник M24.ru.

Гречкин пояснил, что до лета портал планирует наладить сотрудничество с 10 организациями:

"Медицинская Страховая Компания УралСиб"

ВТБ Медицинское страхование

"Медицинская акционерная страховая компания" (ЗАО "Макс-М")

"МСК Медстрах"

"Страховая группа Спасские ворота-М"

"Росно-МС"

"Страховая медицинская компания Ресо-Мед" (Московский филиал)

"Согласие-М"

"Страховая компания "Ингосстрах-М"

"Росгосстрах-Медицина"

Гречкин сказал, что сервис был сделан по желанию пациентов. "Большое количество москвичей, которые хотят подключиться к ЕМИАС и записаться к врачу, спрашивают у нас, где и как им получить полис. Мы решили им помочь, сократить время поиска решения, вывести на страховые компании, которые выдают или обменивают полисы", - сказал представитель emias.info.

Он также объяснил, что онлайн-заявка будет поступать в систему страховой компании, после чего специалисты свяжутся с клиентом и объяснят, по какому адресу и когда можно забрать готовый полис. "В среднем, если нет никаких задержек, то с момента подачи заявки до получения - 30 дней", - добавил Дмитрий Гречкин.

По его словам, принципиальной разницы между страховыми компаниями нет, поскольку они предоставляют одну услугу. "Разница в том, что у некоторых компаний есть доставка полиса, кто-то находится ближе к дому. В будущем мы планируем делать мониторинг организаций и составлять рейтинги, которые помогут пациентам выбрать страховщика", - сказал Гречкин.

Где и как получить полис ОМС Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования гарантирует бесплатную медицинскую помощь в государственных клиниках на всей территории России. Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования гарантирует бесплатную медицинскую помощь в государственных клиниках на всей территории России. Для оформления полиса нужно прийти в одну из 62 страховых компаний, входящих в систему ОМС. В первый визит клиент подает заявление. Бланк можно найти на сайте страховой организации, а можно заполнить на месте. Из документов понадобятся паспорт и, при наличии, страховое свидетельство СНИЛС. На основании принятого заявления гражданину сразу выдадут временное свидетельство об оформлении полиса. Документ действует 30 рабочих дней и им можно пользоваться как обычным полисом. В течение 30 рабочих дней на фабрике "Гознак" изготавливается сам полис. Получив его, страховая компания отправляет клиенту извещение. Полис ОМС выдается бесплатно как для работающих, так и для безработных граждан. Напомним, что, согласно закону "Об обязательном медицинском страховании в РФ", с 1 января 2011 года полис ОМС работники оформляют исключительно сами, так как работодатель больше не обязан делать это.





Замдиректора московского фонда ОМС Юлия Булавская сказала, что электронную заявку на оформление полиса можно заполнить на сайте многих страховых компаний. "Но собрать все предложения на одном сайте - хорошая идея", - пояснила Булавская.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов сказал, что некоторым клиентам проще заполнить онлайн-форму, не выходя из дома, а некоторые предпочитают встречаться со страховыми специалистами лично. "Если человек планирует сотрудничать с какой-то организацией, то, наверное, стоит встретиться со специалистами. Мнение о компании можно составить, когда ты появишься в офисе, пообщаешься лично. Хотя онлайн-сервис я не осуждаю, для кого-то это очень удобно", - пояснил эксперт.

Через Единую медицинскую информационную систему (ЕМИАС), созданную в 2011 году, на прием к врачам записалось семь миллионов человек. На этой программе сейчас строится работа большинства поликлиник города. С ее помощью врачи выписывают электронные рецепты, заполняют талоны амбулаторного приема, назначают повторные визиты и оформляют направления к узким специалистам.

Напомним, ЕМИАС объединяет порядка 650 учреждений, в том числе 400 поликлиник. С помощью системы власти отслеживают доступность и востребованность врачей и медучреждений в Москве. Это помогает в случае необходимости перераспределять ресурсы. За статистикой, представленной системой, наблюдают не только специалисты департамента здравоохранения, но и мэр столицы.

Майя Соерова