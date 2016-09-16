Число инфарктов в городе снизилось на 20% за три года

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Количество инфарктов в Москве за последние три года сократилось на 20 процентов. Об этом Сергей Собянин заявил на своей странице в Twitter.

"За последние три года количество инфарктов в Москве снизилось больше, чем на 20 процентов. Созданная сеть сосудистых центров дает хорошие результаты", – написал мэр.

Сейчас в столице работают 29 сердечно-сосудистых центров, в которых оказывается экстренная помощь при инфарктах, инсультах и других сердечно-сосудистых заболеваниях.

До конца года в столице планируется запустить инсультную сеть. Она позволит максимально быстро оказывать помощь пациентам с нарушениями мозгового кровообращения. Пострадавших от инсульта пациентов будут оперативно отвозить в клиники, где им проведут операции по удалению тромбов из сосудов головного мозга через катетеры. Отобраны восемь центров из клиник, которые уже участвуют в инфарктной сети. Для врачей, участвующих в инсультной сети, уже начали проводить тренинги.

Нововведение будет иметь много схожего с так называемой инфарктной сетью, которая уже действует в городе. Будут организованы специальные операционные, готовые к приему больных в любое время суток. Их оборудуют новейшей медицинской техникой, включая компьютерные томографы.