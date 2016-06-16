Форма поиска по сайту

16 июня 2016, 19:03

Общество

В школах и детских садах нашли фальсифицированные продукты

Роспотребнадзор выявил фальсифицированные продукты в школах и детских садах страны, сообщила замглавы ведомства Ирина Брагина на круглом столе в Совете Федерации.

"С 2014 года наши проверки начали показывать, что фальсифицированная продукция появляется в организованных детских коллективах – в школах и детских садах. К большому сожалению, такие факты имеют место быть", – цитирует Брагину Агентство "Москва".

Она отметила, что власти субъектов РФ должны строго контролировать поставщиков питания в образовательные учреждения и не допускать подобных случаев.

По словам Брагиной, с 2015 года Роспотребнадзор усилил контроль за фальсифицированной продукцией.

Руководитель ведомства Анна Попова ранее предложила ввести уголовную ответственность за изготовление поддельных продуктов.

