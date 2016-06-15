Более 500 наркозависимых прошли курс реабилитации в столичных центрах

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Более 500 больных наркоманией с 2014 года прошли бесплатный курс реабилитации на базе столичных реабилитационных центров, сообщил начальник управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Самонин.

"С 2014 года в соответствии с постановлением правительства Москвы проводится эксперимент по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификатов. В 2014 году 116 человек прошли курс, в 2015 году было выдано уже 268 сертификатов, по состоянии на июнь 2016 году выдан уже 151 сертификат", – цитирует Самонина Агентство "Москва".

В 2014 году на реализацию эксперимента столичные власти выделили 100 миллионов рублей. Компенсируемые затраты на оказание услуг по социальной реабилитации составляют 1 тысячу рублей на человека за сутки, максимальный срок реабилитации – 180 дней.

С начала года в Москве было ликвидировано 123 наркопритона, что вдвое больше, чем годом ранее, сообщил на пресс-конференции начальник 3-й оперативно-розыскной части Управления Уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Николай Архипов.