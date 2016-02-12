Зарплаты в городском здравоохранении выше, чем во многих частных клиниках

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Зарплаты врачей столичной системы здравоохранения зачастую выше зарплат в коммерческих клиниках, заявил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников на встрече с врачами и организаторами московского и российского здравоохранения.

"Многие частные клиники платят своим докторам зарплату ниже, чем мы сегодня имеем в городском здравоохранении. Устроиться врачом в больницу не просто. Объективно главный врач поставлен в ситуацию, когда он должен бороться за хорошего врача, только он принесет известность и прибыль больнице", – цитирует Печатникова Агентство "Москва".

По его словам, от зарплат мадперсонала зависят зарплаты главврачей, что повышает ответственность руководителей в выборе сотрудников.

"Зарплаты главврачей напрямую зависят от средней зарплаты его медперсонала. Любая ошибка отражается на материальном положении больницы. Мы хотим вернуть врачам престиж. Хотя их работа стала тяжелее, но теперь они с гордостью ходят на работу. И наблюдается рост производительности труда", – заявил Печатников в ходе встречи.

Новые требования к медучреждениям

Напомним, с июля 2015 года в Москве используется новая система премирования главврачей поликлиник. Она выстроена на основе десяти показателей эффективности, доступности и качества работы учреждений. Показатели независимы, так как их получают в автоматическом режиме ежемесячно от ЕМИАС.

Среди учитываемых показателей доступность врачей, количество вызовов скорой помощи и госпитализаций пациентов, выработка медперсонала, а также экономические показатели и доля немедицинских расходов. Для стационаров, помимо этих же показателей, учитывается средняя длительность пребывания больного и средний уровень загрузки коек, динамика летальности, доля повторных госпитализаций и хирургическая активность.

При оценке эффективности деятельности медучреждений и начислении премий главврачам учитываются и мнения пациентов. По каждому пациенту проходит SMS-информирование, люди отвечают и оценивают качество оказанных им услуг.