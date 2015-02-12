Камеры в подъездах помогут штрафовать курильщиков

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Камеры видеонаблюдения в подъездах помогут наказать курильщиков. Если москвичи увидят курящего соседа, они могут позвонить в полицию, которая поднимет записи с камеры.

Видео хранится в архиве пять дней, пояснил в интервью M24.ru начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

"Если сосед будет курить в лифтовом холле, прямо перед камерами, то все архивы хранятся у ДИТ в течение пяти суток, и доступ к этому архиву есть у сотрудников правоохранительных органов. Москвичам останется только написать заявление в полицию", - сказал Головин.

Камеры в подъездах входят в единую систему городского видеонаблюдения. Всего город установил более 140 тысяч камер. Кроме подъездов, они расположены в образовательных учреждениях, местах массового скопления людей.

Напомним, курить в подъездах запретили в июне 2013 года, когда вступили в силу первые положения т.н. "антитабачного" закона. Жильцам, решившим подымить на лестничной клетке, теперь грозит штраф в 1500 рублей.

В 2014 году закон вступил в полную силу. Курить запрещено также в образовательных, медицинских, социальных учреждениях, в офисах, кафе и ресторанах, в поездах и электричках, на расстоянии ближе 15 метров к вокзалам, аэропортам и станциям метро.

В Совете Федерации уже подготовили поправки, которые запрещают курить в подуличных переходах. В 2014 году в Москве оштрафовали порядка 50 тысяч человек.



Анастасия Мальцева, Анатолий Федотов