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Общество

12 февраля, 12:03

Москвичи смогут принимать звонки с домофона на мобильный телефон

здравоохранение образование связь домофоны мобильные телефоны новые технологии наука и инновации Дмитрий Головин

Фото:ТАСС/Антон Денисов

Москвичи смогут принимать звонки с домофона на мобильный телефон. В городе прорабатывается технология, которая позволит посмотреть с телефона, кто подошел к подъезду, поговорить с гостем и открыть ему дверь. Кроме того, ответить пришедшему человеку можно будет даже в том случае, если жильцов квартиры нет дома. Об этом сообщил в интервью M24.ru начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий (ДИТ) Дмитрий Головин.

"Мы прорабатываем такую технологию, как SIP-домофоны. Она позволяет направлять вызов с домофона сразу на мобильный телефон. Можно будет посмотреть по сотовому видео с домофона у подъезда, узнать, кто пришел, поговорить с гостем, и при желании открыть или сказать, что вас нет дома.", - добавил Головин.

Когда будет запущена новая технология, пока неизвестно. "Проект сейчас технологически прорабатывается внутри коммерческих компаний, если мы убедимся в работоспособности и обоснованности этого решения, мы запустим эксперимент", - заметил Головин.

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Ранее Дмитрий Головин сообщал M24.ru, что московские власти расширят проект по передаче картинки с подъездных видеокамер на телевизоры москвичей. В этом году доступ к изображению получат жители почти всех округов, кроме Западного, Центрального и Зеленоградского. Пока услуга тестируется в 800 домах.

Смотреть трансляцию с видеокамер, установленных на первых этажах в подъездах и на домофонах, жители смогут по специальному телеканалу. Просмотр будут бесплатный. Но жильцы должны будут пользоваться услугами оператора, который организует видеонаблюдение в подъезде.

Отметим, что столичные власти планируют также открыть доступ горожанам к 100 тысячам камер видеонаблюдения на специальном портале. Речь идет о камерах, которые установлены в местах массового скопления людей, во дворах, подъездах и по периметру школ.

Полный текст интервью с Дмитрием Головиным

Анастасия Мальцева, Анатолий Федотов

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