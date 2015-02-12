"Данные видеонаблюдения не представляют никакой тайны и должны быть открытыми"

Фото: департамент информационных технологий

За жизнью Москвы следит порядка 143 тысяч камер видеонаблюдения. Наблюдающими устройствами покрыт практически весь город. Камеры стоят в местах массового скопления москвичей, во дворах, подъездах, школах, детских садах. Начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий (ДИТ) Дмитрий Головин в интервью М24.ru рассказал, как обеспечивается защита данных, получат ли москвичи доступ к системе городского видеонаблюдения и что делать тем, кто боится "большого брата".

- Москва расширяет проект, позволяющий жильцам домов получать на экраны телевизоров изображение с камер в подъездах. В этом году доступ к изображению получат жители почти всех округов города. Подскажите, есть ли планы по усовершенствованию этой технологии?

- Проект перспективный. Мы будем его развивать. Пока домофоны оснащаются видеокамерами, изображение с них жильцы могут увидеть дома на своих телевизорах на специальном канале. Сейчас параллельно прорабатываются технологические решения уже более высокого уровня - SIP-домофоны. Эта технология позволяет направлять вызов с домофона сразу на мобильный телефон. Можно будет посмотреть по сотовому видео с домофона у подъезда, узнать, кто пришел, поговорить с гостем, и при желании открыть или сказать, что вас нет дома.

- Когда и где эта технология может появиться?

- Проект сейчас технологически прорабатывается внутри коммерческих компаний. Если мы убедимся в работоспособности и обоснованности этого решения, мы запустим эксперимент. Но пока решение только зреет, пилотная зона не определена.

- В подъездах ходят не только подозрительные личности, которых можно увидеть по камерам дома на телевизоре и сообщить в полицию. Бывают проблемы и с соседями, которые, несмотря на запрет на курение на лестничных клетках, все равно дымят. Это проблема особенно актуальна зимой, когда на улицу им выходить холодно. Можно ли систему видеонаблюдения использовать для того, чтобы бороться с этими курильщиками в подъезде?

- Я о такой проблеме не слышал. Если сосед будет курить в лифтовом холле, прямо перед камерами, то все архивы хранятся у ДИТ в течение пяти суток, и доступ к этому архиву есть у сотрудников правоохранительных органов. Москвичам останется только написать заявление в полицию.

- Может ли появиться общемосковский телеканал “Домофон”, чтобы все имели доступ к камерам с подъездов?

- Создавать общий телеканал для всех мы не планировали. Во-первых, это адресный контент. Во-вторых, сделать такой телеканал технически сложно. Мы рассматривали варианты предоставления доступа к изображению через Smart TV и интернет. Открыть доступ через Smart TV технически достаточно легко, но неизвестно, будет ли эта услуга востребована горожанами.

- А что касается сайта в интернете, с помощью которого можно будет посмотреть онлайн изображение с публичных камер?

- Сейчас с ограниченным кругом добровольцев мы тестируем техническую возможность предоставления массового доступа к камерам системы городского видеонаблюдения для жителей. Публичный доступ может быть открыт к камерам, которые установлены в местах массового скопления людей, во дворах, на подъездах и по периметру школ. Всего это порядка 100 тысяч камер из 143 тысяч. Тестирование продлится два месяца. Его задача – проработать технические моменты и выяснить спрос на эту услугу.

Мы проводили пилот по аудиоанализу обстановки во дворах. К сожалению, эксперимент не дал результатов

- Как будет развиваться аналитическое видеонаблюдение? Будут ли какие-то камеры, которые распознают громкие звуки и резкие движения?

- Мы проводили пилот по аудиоанализу обстановки во дворах. К сожалению, эксперимент не дал результатов. Широко использовать эту технологию нельзя. В городе слишком много шума. Дети играют во дворе и кричат, машины сигналят, кто-то что-то разбил, упал, подъездная дверь хлопнула… В итоге количество ложных срабатываний серьезно превышает те сигналы, что были отправлены по делу. Тестирование системы показало, что если во дворе будут кричать: “Полиция! Помогите!”, - то система точно поймает этот сигнал и направит сообщение о нем в правоохранительные органы. Но, помимо этого, система будет каждые 10 минут отправлять сигналы тревоги из-за обычных дворовых звуков.

Нам не нужно внедрять видеоаналитику "для галочки". Мы нацелены на то, чтобы эффективно решать городские задачи.

- Число камер, входящих в систему городского видеонаблюдения, будет увеличиваться? Может быть, в нее включат устройства, которые находятся у полиции и в метро?

Все камеры видеонаблюдения интеллектуальной транспортной системы уже интегрированы с нашим единым центром хранения данных. Сейчас идет работа над интеграцией в нашу систему камер с 50 станций метрополитена.

"Городской репортаж": Как в столице работает система видеонаблюдения

- Частные компании предоставляют доступ к своим камерам городу или им это направление не интересно?

- С коммерческими компаниями ситуация сложнее. С одной стороны, мы естественно заинтересованы в увеличении зоны обзора городской системы без дополнительных затрат бюджета. С другой стороны, частные компании не обязаны давать городу доступ к изображению со своей камеры. Сейчас у нас есть пилоты с “Банком Москвы”, “Сбербанком” и X5 Retail Group. Эти компании видят в подобном направлении перспективу и для себя.

Компании будут интегрировать камеры в нашу систему, а взамен город может предоставлять им единый централизованный доступ ко всем камерам компании на одном портале. Это крупные сетевые структуры, у которых сотни своих устройств. Коммерческим компаниям нужно потратить существенные средства, чтобы создать собственный единый центр видеонаблюдения. У Москвы это система уже есть, ее работа отстроена. К ней надо просто добавить камеры партнера, и все будет работать. Крупным сетевым компаниям это предложение интересно. Им нужно будет оплатить оператору связи только канал, по которому изображение пойдет к нам. Зато владельцы компаний будут иметь доступ ко всем камерам сети со своего компьютера, мобильного телефона или планшета. Всего на данный момент к городской системы подключено 56 камер коммерческих организаций.

- Когда страховые компании получат доступ к камерам? Им было бы удобно пересматривать случаи ДТП или места кражи машин.

- Мы думаем дать возможность доступа к информации с камер страховщикам, если их клиенты оформляли ДТП по упрощенной схеме на месте аварии. Мы сейчас технически и теоретически продумываем, как это можно сделать. Может быть, им будет предоставлен доступ к архиву или к системе в режиме онлайн. Сейчас этот вопрос решается.

Мы делаем город более прозрачным и открытым. Злоумышленники знают, что вокруг везде есть камеры и полиция сможет их отследить



- У горожан возникает много вопросов по поводу защиты данных с камер видеонаблюдения. Как вы обеспечиваете их безопасность?

- В центр обработки данных информация с камер поступает по защищенному каналу оператора связи. Сам центр тоже оснащен системой информационной безопасности. Детали о том, как именно обеспечена безопасность, я не могу раскрывать. У нас достаточно большой опыт в этой сфере. Можете не волноваться.

- Утечек данных не было? Информацию с камер никто не продавал?

- Мы смотрим на этот вопрос с другой стороны. Данные видеонаблюдения должны быть открытыми и не представляют никакой тайны. Ровно поэтому мы готовы предоставить доступ к ним жителям. Мы не видим в этом никакой проблемы безопасности. Целостность архива видеонаблюдения мы обеспечиваем, это зона нашей ответственности.

- Весь город покрыт камерами. Это, конечно, дает горожанам ощущение безопасности. Но есть и другая сторона у этого проекта - ощущение, что мы всегда находимся под наблюдением в общественном пространстве.

- В чем негатив?

- Что “большой брат следит за нами”.

- Мы делаем город более прозрачным и открытым. Злоумышленники знают, что вокруг везде есть камеры и полиция сможет их отследить. Пройти незамеченным достаточно сложно. Чем больше пользователей у системы видеонаблюдения, тем больше внимания будет к происходящему на улицах. Безопасность гражданского общества – общее дело. Не только государственное, и не только правоохранительных органов, а наше с вами. Мы для этого предоставляем все инструменты. От системы видеонаблюдения пользы гораздо больше, чем вреда.

- Но ведь можно отследить по камерам не только преступников, но и родственников, друзей и коллег. Проверить, куда они пошли.

- Это плохо, вы считаете?

- Это ставит некоторые ограничения на личную жизнь.

- Безусловно. Есть те, кто переживают: “Вот, я не смогу прогулять работу! Я не смогу сказать, что на дороге пробка, а там ее на самом деле нет”. Ответ прост, об этом точно сказано в советском фильме “Берегись автомобиля”: “Тебя посадят, а ты не воруй”. Жить надо по совести и ничего не бояться, тогда все будет хорошо.

Беседовала Анастасия Мальцева