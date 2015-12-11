Диспансеризацию при продлении полиса ОМС хотят сделать обязательной

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников предложил обязать россиян раз в три года проходить диспансеризацию во время смены полиса ОМС, передает "Интерфакс".

Он пояснил, что таким образом удастся избежать "приписок" – в личных кабинетах на сайте московского фонда некоторые москвичи обнаружили записи об услугах, которые им никогда не оказывались.

Печатников отметил, что замена полиса происходит один раз в три года. Однако он подтвердил, что планы по диспансеризации и вакцинации в столице отменены.

Ранее сообщалось, что для граждан, не прошедших диспансеризацию, могут сделать платной половину медицинских услуг. С такой инициативой в ходе заседания комиссии столичного парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья выступила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.

"Диспансеризация не должна быть профанацией, а должна стать реальным скриннингом (отбор, сортировка – m24.ru) населения. Мы создадим рабочую группу по разработке такого закона, посмотрим на соответствие другим законам", – заявила она.

"Мосгорсправка": Электронный полис

Также в Госдуме предложили обязать всех без исключения работодателей раз в три года на один день отпускать своих сотрудников для прохождения диспансеризации. Согласно законопроекту, работодатель будет обязан предоставить своему сотруднику в течение трех лет один полный рабочий день на прохождение диспансеризации, сохраняя за ними средний заработок за этот день.

Действующее же законодательство регламентирует обязанность медосмотров лишь для отдельных категорий работников (в том числе сотрудников пищевых производств, работников, чья деятельность связана с источниками повышенной опасности, и так далее).