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Социальная сфера

11 апреля 2016, 20:06

Проект "Домик добра" стал лауреатом "Лучших социальных проектов России"

здравоохранение акции благотворительность социальная сфера Домик Добра

Фото: Ежегодная Программа "Лучшие социальные проекты России"

Благотворительный проект "Домик добра", оказывающий помощь одиноким пожилым людям, стал лауреатом IV Ежегодной Программы "Лучшие социальные проекты России". Торжественная церемония награждения состоялась 8 апреля в отеле Рэдиссон Резорт Завидово.

Всего в этом году в оргкомитет поступило более 200 заявок на участие. Наградами были отмечены более 70 компаний и проектов, среди которых АНО "Движение без опасности", ООО "Завод", Компания "Форд Соллерс Холдинг", Благотворительный Фонд "Поколение АШАН", En+Group, ПАО "ГКМ "Норильский никель", ООО "Пивоваренная компания "Балтика", ООО "Сибирская генерирующая компания", Tele2 (ООО "Т2 РТК Холдинг"), ООО "Эльдорадо", JTI Россия, ПАО "МТС", ПАО "РусГидро", Страховая компания "СОГАЗ-Мед", ОАО АФК "Система", ООО "Тойота Мотор", АО "Киви".

С полным списком участников и проектов можно ознакомиться на официальном сайте программы.

"Домик добра" расположен в центре Москвы. Любой желающий может принести туда вещи необходимые престарелым людям. Сортировкой, оформлением и доставкой вещей в дома престарелых занимается постоянный партнер проекта, фонд "Старость в радость".

Благодаря удачному месторасположению и информационной поддержке всех СМИ объединенной редакции "Москва Медиа" к социальной акции удалось привлечь большое количество участников. Кроме просветительской функции у "Домика добра" есть и сугубо практическая – более тысячи бабушек и дедушек каждый год получают подарки, собранные с помощью проекта.

Отметим, что ближайшая акция "Домика добра" состоится 24 апреля в Новопушкинском сквере.

Ежегодная Программа "Лучшие социальные проекты России" направлена на укрепление социальной политики между государством, обществом и бизнесом, и призвана выявлять лучшие проекты в сфере КСО, благотворительности и меценатства, реализованные на территории РФ с 2009 года.

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