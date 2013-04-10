За три года в Москве построят 38 больниц и поликлиник

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве к 2015 году появятся 38 новых больниц и поликлиник, рассказал на пресс-конференции глава столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов. Он отметил, что объекты планируют построить по адресной инвестиционной программе.

По словам чиновника, в этом году будет завершено 13 объектов, среди которых поликлиника в Бутове. На 2014 год запланировано строительство 16 объектов, в том числе 3 поликлиники в Северном округе и 5 больничных корпусов. А в 2015 году будет построено еще 19 объектов, среди которых 8 поликлиник. Причем 16 объектов возведут за счет инвесторов.

Приоритет будет отдан развитию здравоохранения на территории Новой Москвы, отметил Голухов. Он напомнил о планах по строительству в новых округах модульных медучреждений и закупке передвижных мобильных комплексов.

Кроме того, власти намерены закупить 4 вертолета для МЧС. По словам главы департамента, это позволит увеличить оперативность при оказании помощи попавшим в ДТП. Глава столичного департамента здравоохранения пояснил, что пока в столице работает только 2 вертолета, и они успевают помочь только в самых экстренных случаях.