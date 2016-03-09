Капремонт роддома № 5 в СВАО завершится до конца года

Ремонт роддома № 5 завершат в ближайшие месяцы

Капитальный ремонт родильного дома № 5 при городской клинической больнице №40 в СВАО завершится в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин, инспектируя ход работ в родильном доме. После открытия здесь планируют принимать до 5 тысяч родов в год.

"Я думаю, что в течение ближайших месяцев здесь закончатся все основные работы, и мы начнем принимать москвичей. Роддом будет оснащен самым современным оборудованием, технологиями, будут созданы максимально комфортные условия для родов", – цитирует его Агентство "Москва".

По слова мэра, система родовспоможения в Москве находится на уровне мировых стандартов. "Мы последовательно реконструируем старые роддома, оснащаем их новым оборудованием, технологиями, строим новые современные перинатальные центры. И благодаря этой работе ежегодно улучшаются показатели, связанные с родами. Сегодня Москва находится на уровне мировых стандартов. Мы вплотную приблизились к европейским показателями качества", – сказал он.

"Москва в цифрах": Рождаемость

Мэр также напомнил, что в прошлом году в столице родились 142 тысячи детей.

Капремонт начался в 2011 году. К концу работ роддом будет представлять собой акушерский стационар на 150 коек с отделением реанимации новорожденных на шесть коек и отделением реанимации для рожениц на четыре койки. В родильном доме будет организован операционный блок, дневной стационар, лаборатория и центральное стерилизационное отделение. Также здесь появится "шоковая" операционная с собственным подъездом.

Для оснащения роддома закуплено 1 тысяча 811 единиц современного медоборудования и мебели на общую сумму более 300 миллионов рублей. В том числе – инкубаторы для новорожденных, ультразвуковые системы, открытые реанимационные системы, аппараты искусственной вентиляции легких.