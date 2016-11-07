Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября 2016, 20:40

Общество

Более 36 процентов населения Москвы привились от гриппа

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 36 процентов населения Москвы прошли вакцинацию от гриппа, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

На 2 ноября прививки сделали порядка 4,4 миллиона человек. За аналогичный период предыдущего года в городе было привито 3,1 миллиона человек.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве благополучная, и уровень заболеваемости соответствует данному сезону года.

Почти 120 тысяч жителей столицы прошли вакцинацию от гриппа в мобильных прививочных пунктах у станций Московского метрополитена, которые функционировали с 5 сентября по 1 ноября.

Прививки делали гражданам старше 18 лет, имеющим при себе паспорт и полис ОМС. Вакцинации предшествовали предварительный медицинский осмотр и получение письменного согласия на прививку. Всем сделавшим прививку выданы на руки соответствующие сертификаты.

здравоохранение прививки грипп ОРВИ вакцинация

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика