Более 36 процентов населения Москвы привились от гриппа

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 36 процентов населения Москвы прошли вакцинацию от гриппа, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

На 2 ноября прививки сделали порядка 4,4 миллиона человек. За аналогичный период предыдущего года в городе было привито 3,1 миллиона человек.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве благополучная, и уровень заболеваемости соответствует данному сезону года.