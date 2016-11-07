Более 36 процентов населения Москвы привились от гриппа

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Более 36 процентов населения Москвы прошли вакцинацию от гриппа, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.
На 2 ноября прививки сделали порядка 4,4 миллиона человек. За аналогичный период предыдущего года в городе было привито 3,1 миллиона человек.
На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве благополучная, и уровень заболеваемости соответствует данному сезону года.
Прививки делали гражданам старше 18 лет, имеющим при себе паспорт и полис ОМС. Вакцинации предшествовали предварительный медицинский осмотр и получение письменного согласия на прививку. Всем сделавшим прививку выданы на руки соответствующие сертификаты.