В России наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ

Фото: ТАСС/Владимир Сергеев

Более 42 миллионов россиян привито от гриппа, однако количество заболевших растет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову, вакцина содержит три варианта штамма гриппа, два из которых только появятся в этом сезоне.

"Я уверена, что этот период мы переживем достаточно спокойно. Но вместе с тем ситуация сезонная по заболеваемости ухудшается, количество заболевших растет. Пока преобладают паравирусы и другие вирусы негриппозной этиологии", – пояснила Попова.

По ее словам, для сохранения своего здоровья важно соблюдать меры профилактики: принимать витамины, гулять на свежем воздухе, придерживаться режима дня и высыпаться, вести здоровый образ жизни, а при первых симптомах гриппозных заболеваний носить маску.

"Нужно беречь свое здоровье, мыть руки, детские игрушки и обрабатывать гаджеты взрослые", – добавила глава Роспотребнадзора.

"Простые решения": Вакцинация

В Москве вакцинацию от гриппа сделали более 4 миллионов человек – это 35 процентов от всего населения города. Врачи отмечают, что для выработки иммунитета прививку нужно сделать до начала эпидемии.

Каждый горожанин может сделать прививку от гриппа бесплатно в поликлинике, к которой он прикреплен. Взрослые вакцинируются один раз в год, а детям в возрасте от шести месяцев до трех лет делают две прививки с промежутком в месяц. Вакцины достаточно и перебоев с ее поставками нет.

Ученые и диетологи составили рейтинг продуктов, которые следует избегать во время простуды, потому что они могут продлить болезнь. В перечень входят орехи, сырые овощи и фрукты, алкоголь и кофе, молочные продукты, печенье и какао, жареное мясо, холодец и фастфуд.

Самым полезным блюдом для болеющих был признан обычный куриный бульон с овощами. Ученые из США обнаружили в бульоне из курицы особое вещество карнозин, который обладает мощным иммуностимулирующим эффектом. В других продуктах это вещество не встречается.

Кроме того, рекомендуется пить щелочную минеральную воду, травяной чай, в том числе имбирный, а также свежеотжатый морковный сок – витамин А из него способствует образованию антител.