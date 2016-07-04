Высокотехнологичную медпомощь в столице получат в этом году 48 тысяч человек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Высокотехнологичную медицинскую помощь в столичных больницах получат в этом году 48 тысяч человек. Об этом заявил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает корреспондент m24.ru.

"Высокотехнологичную помощь получат в этом году 48 тысяч человек – на 74% больше, чем в 2015 году. Большим достижением является внедрение роботов да Винчи, которые помогают лечить москвичей", – отметил Печатников.

Он добавил, что основные профили высокотехнологичной помощи – это сердечно-сосудистая хирургия (32%), онкология (22%), травмы (20%), офтальмология (7%) и нейрохирургия (6%).

При этом, по его словам, роботов в столичных медицинских учреждениях в этом году используют почти в три раза чаще, чем в прошлом.

В декабре Печатников заявлял, что из бюджета Москвы в 2016 году выделят пять миллиардов рублей на проведение высокотехнологичных операций. Таким образом, финансирование этого направления по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза.