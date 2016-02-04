Депздрав: Реагенты не вызывают аллергических реакций

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Используемые в Москве реагенты не вызывают аллергических реакций, сообщил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы на тему "Технологии зимней уборки в условиях аномальных погодных явлений".

"Влияния и взаимосвязи реагентов, о которых сегодня идет речь, с аллергическими заболеваниями не установлено. Влияние отсутствует. Однозначно могу сказать, что реагенты, которые используются в городе не вызывают аллергии", – сказал Пампура.

Как отметил главный внештатный специалист пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский, реагенты также не оказывают никакого влияния на легкие граждан. "В период использования реагентов не наблюдается увеличения количества обращаемости и госпитализации. Это надежный и твердый пример того, что экологическая ситуация в период использования реагентов не влияет на заболевание легких", – пояснил он.

Также главный внештатный специалист оториноларинголог Андрей Крюков сообщил, что реагенты не оказывают никакого негативного влияния на слизистую оболочку глаз и дыхательных путей граждан.

"Реагенты ни коим образом не влияют на слизистую оболочку дыхательных путей. Я каждое утро осматриваю порядка 20 москвичей и каких-то серьезных жалоб я не наблюдаю, в основном жалуются на сухость слизистой оболочки, но никакого отношения к этому реагенты не имеют, потому что зима – это сухое время в квартирах, просто нужно чаще проветривать квартиру, помещения и увлажнять воздух", – подчеркнул он.

Отметим, ранее о безопасности реагенты для здоровья людей сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. "Исследования продолжаются, но вот эти первые шесть дней исследований, которые мы проводим, уже могут нам позволить сказать, на сегодняшний момент никакой опасности для здоровья жителей города использование реагентов не несет", – рассказала Андреева.