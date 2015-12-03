Москвичам начали выдавать электронные больничные

Москвичи получили возможность оформлять электронные больничные

Жители столицы могут оформить электронные больничные листы. Пилотный проект запустился в трех регионах – Москве, Астрахани и Белгороде. С 2017 года процедуру планируют ввести на всей территории страны. Об этом сообщили в Фонде социального страхования.

Сейчас в некоторых клиниках пациенты уже могут выбрать – оформлять им бумажный лист о нетрудоспособности или получить его электронный аналог. В Фонде подчеркнули, что новая система поможет разгрузить не только врачей, но и специалистов социального страхования, а также избежать подделывания листов и сэкономить на бланках. Ведь в год в России оформляют до 40 млн больничных. С помощью электронных документов также можно будет систематизировать данные об уровне заболеваемости.

Переход на электронное оформление упрощает процедуру получения выплат, разгружает врачей, освобождает пациентов от лишних хлопот по сбору подписей и печатей. Также это позволит полностью исключить из оборота поддельные больничные листы.

Электронный больничный не обязательный. Пациенту врачи предоставляют возможность выбора: оформлять электронный бланк или бумажный.

Кроме того, с 2016 года в школах могут начать использовать электронные медицинские карты. Предполагается, что уйдут в прошлое бумажные справки от врача, которые дети приносят в учебные заведения. Кроме того, школы и поликлиники смогут обмениваться данными об инфекционных заболеваниях детей, отслеживать их загруженность и психологическое состояние.

Школы также смогут сами информировать участковых врачей о заболевших учениках, которых родители не отправляют на больничный. Таким образом, учебный процесс в школе мможно будет адаптировать к индивидуальным особенностям каждого конкретного ребенка,