Почти 120 тысяч москвичей привились от гриппа у метро

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Почти 120 тысяч жителей столицы прошли вакцинацию от гриппа в мобильных прививочных пунктах, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора. Мобильные пункты у станций Московского метрополитена функционировали с 5 сентября по 1 ноября.

117 тысяч 206 москвичей были привиты у 24 станций метро и у железнодорожной станции "Крюково" в Зеленограде. Для работы в прививочных пунктах были задействованы 170 медицинских работников городских поликлиник департамента здравоохранения Москвы, в том числе 61 врач и 109 средних медицинских работников.

Прививки делали гражданам старше 18 лет, имеющим при себе паспорт и полис ОМС. Вакцинации предшествовали предварительный медицинский осмотр и получение письменного согласия на прививку. Всем сделавшим прививку выданы на руки соответствующие сертификаты.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в столице благоприятная, показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин, выявленные ОРВИ вызваны вирусами негриппозной этиологии, поэтому прививочная кампания продолжается.

По состоянию на 3 ноября в Москве против гриппа привиты 4 миллиона 489 тысяч 277 человек. 12 октября столичный департамент здравоохранения 12 октября столичный департамент здравоохранения сообщил , что вакцинацию прошли более двух миллионов москвичей. Ожидается, что прививки сделают как минимум 40 процентов горожан. С 19 октября россияне могут сделать прививку от гриппа в аэропорту Внуково. Пройти вакцинацию можно в медпункте аэропорта. Для этого при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС. Медпункт расположен на втором этаже в зале вылетов терминала А, рядом с пунктом питания Air Буфет. 26 октября "Мосробот" начал рассылку уведомлений о возможности сделать бесплатную прививку от гриппа в поликлинике. Привиться от гриппа рекомендуется до 30 ноября. По словам специалистов, во время эпидемии (она обычно начинается зимой) вакцина уже не поможет.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/393]Как правильно вызывать скорую помощь[/URLEXTERNAL]