Введение номера 103 повысило доступность "скорой помощи" - Голухов

Фото: ИТАР-ТАСС

Введение дополнительного номера 103 позволило повысить доступность службы скорой медицинской помощи, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов, по результатам тестирования нового номера в Москве потери вызовов составили 0 процентов, а среднее время ожидания ответа оператора - 6 секунд. Он отметил, что вызвать "скорую помощь" по номеру 103 можно на всей территории Москвы, включая Троицкий и Новомосковский административные округа.

Напомним, с 26 января изменились телефонные номера российских экстренных служб. Теперь для вызова пожарных, полиции скорой или газовой службы к привычным цифрам надо будет добавить единицу - 101, 102, 103 и 104.

Также введен короткий номер 115, по которому можно получить консультацию по электронным госуслугам. А чтобы позвонить на линию "Ребенок в опасности", нужно набрать либо 121, либо 122, либо 123. При этом привычные телефоны 01, 02, 03, 04 - останутся и будут действовать еще какое-то время. Новые номера можно набирать как со стационарных, так и с мобильных телефонов.

Стоит отметить, что с 12 августа 2013 года вступил в силу федеральный закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб. По этому номеру можно позвонить в "скорую", полицию, аварийную, службу газа, "Антитеррор" и аварийно-восстановительные службы ЖКХ.