Подсветка домов на Тверской стала зеленой в День святого Патрика

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Подсветка фасадов домов на Тверской улице стала зеленой в День святого Патрика, передает Агентство "Москва".

По данным столичного департамента топливно-энергетического хозяйства, праздничное освещение будет украшать улицы три вечера подряд: 17, 18 и 19 марта.

Дома освещаются с помощью современных приборов цветодинамической подсветки и системы интеллектуального управления. При этом в ближайшую субботу всю архитектурно-художественную подсветку выключат с 20:30 до 21:30 на время проведения экологической акции "Час Земли".

Москва отмечает день Святого Патрика

Напомним, с 16 по 27 марта в Москве проходит самый масштабный фестиваль ирландской культуры в России Irish Week. Наиболее яркие мероприятия состоятся в субботу. В этот день москвичей ждут: карнавал в "Сокольниках", Зеленый квест в "Библио-Глобусе", лучшие ирландские фильмы в кинотеатре "Каро 11 Октябрь", а также гала-фестиваль "День и ночь святого Патрика" в "Известия Hall", который плавно перекочует в зеленое ночное afterparty на площадке паба Tap&Barrel Pub.

Кроме того, 18 и 19 марта в Imagine Cafe пройдет фестиваль ирландской поп-музыки Irish Music Weekend. На сцене появится множество музыкантов изумрудного острова, в том числе своеобразный поп-гранж квартет из Дублина Otherkin и экспериментальная группа Bleeding Heart Pigeons, которая выступит в Москве впервые.

День святого Патрика отмечают во всем мире 17 марта. Святой Патрик считается покровителем Ирландии, который, согласно легенде, принес на остров христианскую веру. В этот день ирландцы устраивают шумные вечеринки и карнавалы, одеваясь в зеленый цвет.