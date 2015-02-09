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Спорт

9 февраля, 12:01

Бывший футболист "Динамо" Андрей Воронин завершил карьеру

завершение карьеры футболисты Андрей Воронин

Андрей Воронин. Фото: fcdynamo.ru

Украинский футболист Андрей Воронин принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщил агент экс-нападающего "Динамо" Андрей Головаш, пишет ТАСС.

По его словам, данное решение форвард принял из-за травмы шеи, которую получил осенью 2013 года.

"Были разные варианты лечения, но в "Динамо" склонялись к операции. В результате в декабре в Женеве Андрей был прооперирован - ему был удален диск шейного отдела позвоночника. После подобного играть практически невозможно.

Разумеется, мы консультировались с врачами. Они посоветовали подождать еще год, а потом уже принимать какие-либо решения. И вот, год прошел. Андрей долго думал, не давал комментариев. Однако сложилась такая ситуация, что повесить бутсы на гвоздь - это оптимальное и единственно верное решение, которое далось футболисту очень нелегко", - сказал агент.

Последним клубом Воронина было московское "Динамо", которое он покинул после окончания сезона-2013/14 в качестве свободного агента.

"Андрея волновала неопределенность с продлением контракта. Он хотел знать, нужен ли он клубу. Однако только перед последним матчем сезона со "Спартаком" спортивный директор "Динамо" сообщил Андрею, что клуб продлевать соглашение с ним не намерен. Андрей развернулся и ушел, а позже на своей странице в "Фейсбуке" объявил, что уходит из "Динамо". Ему было очень обидно, что он не сумел попрощаться с болельщиками", - сказал Головаш.

Напомним, Воронин выступал за московское "Динамо" с 2010 по 2014 годы, проведя в российском чемпионате 80 матчей и забив 22 мяча. Андрей Воронин также был капитаном "бело-голубых". В течение карьеры форвард выступал за немецкие клубы "Боруссия" (Менхенгладбах), "Кельн", "Майнц", "Байер", "Герта", "Фортуна", а также английский "Ливерпуль".

За сборную Украину Воронин выступал на протяжении 10 лет - с 2002 года. В национальной сборной он провел 74 матча и забил 8 мячей.

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