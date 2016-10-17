Общество защиты русской сказки создадут при Минкульте

Фото: ТАСС/Кинокомпания "СТВ"

Общество сказочников и защиты русской сказки появится при Министерстве культуры РФ. Об этом сообщил детский писатель Владислав Бахревский на Международном славянском литературном форуме "Золотой Витязь" в Ставрополе.

"Наши сказки – это мудрость, если человек получит такие знания в детстве – это его обогатит, без таких основ русской сути мы теряем своих людей и становимся другим народом", – цитирует его ТАСС.

Бахревский также отметил, что детская литература – это "передовой край борьбы".

По его словам, сейчас решаются финансовые и юридические вопросы создания общества. Вопрос создания общества и перспективы его работы литераторы будут обсуждать 17 октября на круглом столе форума.

Славянский форум искусств "Золотой Витязь" объединяет писателей преимущественно славянских стран. Торжественная церемония закрытия форума и награждение победителей пройдут в Ставрополе 19 октября.

Владислав Бахревский – автор исторических романов и книг для детей "Аввакум", "Тишайший", "Ярополк", "Дядюшка шорох и Шуршавы".