21 января 2017, 09:50

Раздел о правах геев удален с сайта Белого дома

Фото: Zuma\ТАСС\Pat Benic

Разделы, посвященные защите прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации и проблеме изменения климата, удалили с сайта Белого дома после инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post.

Тема защиты сексуальных меньшинств занимала важное место в повестке бывшего главы государства Барака Обамы. Именно при нем в Штатах узаконили однополые браки. А теперь аббревиатура ЛГБТ вообще не упоминается на официальном сайте Белого дома.

Как сообщает издание, ранее представители ЛГБТ-сообщества беспокоились по поводу своих прав после вступления в должность нового президента так как в ходе своей предвыборной кампании Трамп выступал против однополых браков.

В пятницу, 20 января, Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-м президентом США. Также присягу принес вице-президент Майк Пенс.

Новый президент США уже дал первые указы на посту президента США. Он подписывал документы за столом в присутствии членов семьи и высшего руководства страны

