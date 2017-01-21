Раздел о правах геев удален с сайта Белого дома

Фото: Zuma\ТАСС\Pat Benic

Разделы, посвященные защите прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации и проблеме изменения климата, удалили с сайта Белого дома после инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post.

Тема защиты сексуальных меньшинств занимала важное место в повестке бывшего главы государства Барака Обамы. Именно при нем в Штатах узаконили однополые браки. А теперь аббревиатура ЛГБТ вообще не упоминается на официальном сайте Белого дома.

Как сообщает издание, ранее представители ЛГБТ-сообщества беспокоились по поводу своих прав после вступления в должность нового президента так как в ходе своей предвыборной кампании Трамп выступал против однополых браков.