Столичные авиадиспетчеры добились увеличения премий

Авиадиспетчерам выплатят премии вместо погашения долгов по зарплате

Московские авиадиспетчеры добились расширения премиальных вместо погашения долгов по зарплате. Профсоюз авиадиспетчеров договорился с Госкорпорацией по организации воздушного движения о выплатах премий в летний период.

Сотрудники московского центра обычно получают в течение трех летних месяцев пятипроцентную надбавку сверх оклада. В этом и последующих двух годах авиадиспетчерам пообещали выплачивать премии на протяжении пяти месяцев - с мая по сентябрь.

Ранее сотрудники Московского центра автоматизированного управления воздушным движением требовали доплатить им 173 миллиона рублей. В случае невыплаты долгов авиадиспетчеры грозились начать работать строго по регламенту. Это коснулось бы как времени работы, так и норм пропускной способности, установленных Минтрансом в 1986 году.