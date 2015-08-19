Росстат зафиксировал рост задолжностей по зарплате

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Росстат зафиксировал резкий рост задолженности по заработной плате. В июле по сравнению с июнем задолженность выросла на 205 миллионов рублей (6,2%) и составила 3,519 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Росстата, на 1 июня суммарная задолженность по зарплате в России составляла 3,313 миллиарда рублей.

98,7% общей задолженности Росстат объясняет отсутствием у организаций собственных средств. По сравнению с 1 июля она увеличилась на 216 миллионов рублей, или на 6,6%. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 44 миллиона рублей и снизилась на 11 миллионов рублей (19,9%).

Основные задолженности по зарплате (36%) приходятся на обрабатывающие производства, 35% - на строительство, по 6% - на транспорт и сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях.

По 7% от общего объема - на добычу полезных ископаемых и производство и распределение электроэнергии, газа и вод, 2% - на научные исследования и разработки.