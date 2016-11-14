Дональд Трамп отказался от президентской зарплаты

Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Дональд Трамп отказался получать зарплату после того, как он вступит в должность президента США. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

"Я думаю, что должен получать по закону один доллар, так что буду получать один доллар в год", – заявил Трамп. По закону, зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год.

Кроме того, Трамп обратился к участникам митингов, которые выступают против его избрания на пост президента страны. Он призвал их прекратить митинги и беспорядки. Трамп также осудил любые нападения на представителей меньшинств.