14 ноября 2016, 08:35

Экономика

Дональд Трамп отказался от президентской зарплаты

Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Дональд Трамп отказался получать зарплату после того, как он вступит в должность президента США. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

"Я думаю, что должен получать по закону один доллар, так что буду получать один доллар в год", – заявил Трамп. По закону, зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год.

Кроме того, Трамп обратился к участникам митингов, которые выступают против его избрания на пост президента страны. Он призвал их прекратить митинги и беспорядки. Трамп также осудил любые нападения на представителей меньшинств.

В среду, 9 ноября, были объявлены предварительные результаты голосования на выборах в США: победил республиканец Дональд Трамп. Теперь 19 декабря будут голосовать выборщики, а официально президента объявят 6 января 2017 года, однако соперница Трампа Хиллари Клинтон уже признала поражение.

Изначально фаворитом предвыборной гонки Трамп не был: считалось, что за Белый дом будут соревноваться Хиллари Клинтон и Джеб Буш, но в ходе праймериз Трамп обошел не только младшего брата Джорджа Буша, но и других кандидатов – Марко Рубио, Теда Круза и Джона Кейсика.

