На электронные сигареты предлагают наносить предупреждающие надписи

Фото: ТАСС/ Александра Мудрац

На электронные сигареты предлагают наносить надписи, предупреждающие о вреде курения. Об этом m24.ru сообщил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Чернышев. Уже до конца года сенаторы планируют внести в Думу законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным. Это означает, что их не только нельзя будет курить в общественных местах и продавать несовершеннолетним. На упаковках электронных сигарет также должны будут появиться предупреждающие надписи о вреде их употребления.

"Электронные сигареты так же, как и обычные сигареты, нужно промаркировать надписями, предупреждающими о вреде курения: "Курение – убивает", "Курение вызывает инфаркты и инсульты", "Курение – причина рака легких" и другими", - сказал Чернышев.

Такая норма войдет в подготовленный сенаторами законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным. В Госдуму документ внесут до конца года. "Мы не предлагаем полного запрета электронных сигарет, но курильщика нужно проинформировать о вреде курения", - заявил сенатор.

Как работает электронная сигарета

До конца октября законопроект отправят в Минздрав, чтобы узнать позицию ведомства. По словам Чернышева, предварительный ответ представители верхней палаты парламента из Минздрава уже получили. "Нам пришло письмо на запрос нашего комитета из Минздрава, в котором они поддержали ограничения ВОЗ по употреблению электронных сигарет, так как там содержится никотин. А также ведомство поддержало идею провести глубокое исследование о влияние электронных сигарет на организм человека", - рассказал Чернышев.

Он также обратил внимание на то, что электронные сигареты не производят в России. "Никаких доходов ни от продажи, ни от производства электронных сигарет в российскую казну не поступает. Поэтому у правительства не будет весомых аргументов, чтобы отказаться от принятия данных поправок", - резюмировал Игорь Чернышев.

Помощник зампреда правительства РФ Ольги Голодец Алексей Левченко считает, что вопрос о вреде электронных сигарет нуждается в более детальной разработке.

"Как я понимаю, пока не было достаточного количества исследований по этой теме. Без этого сложно говорить", - сказал он.

В августе этого года m24.ru сообщало о том, что в Совете Федерации готовят законопроект, который запрещает курение электронных сигарет в общественных местах и продажу несовершеннолетним. Их предлагается приравнять к обычным сигаретам. Сенаторы также планировали заказать научное исследование о влиянии электронных сигарет на здоровье человека. Электронную сигарету придумал курильщик из Китая Хон Лик еще в 2003 году, однако популярность новый продукт набрал не сразу. Активные продажи электронных сигарет в России начались в 2010 году. Спустя 4 года спрос на них вырос после вступления в силу "антитабачного" закона. Годовой объем рынка электронных сигарет превышает 16 млрд. рублей, "традиционных" сигарет – 1,1 трлн. рублей. Согласно "антитабачному" закону электронные сигареты внешне не должны напоминать обычные.



Сопредседатель Российской антитабачной коалиции Алексей Шебашов уверен, что электронные сигареты опасны потому, что их влияние на организм должным образом не изучено.

"Этот продукт – новый на нашем рынке. И для нас он остается неизведанным. Если о вреде курения табака все и так уже знают, то здесь вопрос еще недостаточно изучен. Понятно, что электронные сигареты могут вызывать никотиновую зависимость. Они могут нанести легким и всему организму человека вред. Но насколько сильным будет этот вред, неизвестно", - подчеркнул он.

Шебашов считает, что нужно полностью запретить продажу электронных сигарет в России как минимум до тех пор, пока ученые не исследуют должным образом вредное воздействие устройства.

Председатель Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин отметил, что своего производства электронных сигарет в России пока не существует, и все устройства поступают из-за рубежа.

"Поскольку эта продукция может нанести вред здоровью, потребителей нужно об этом предупреждать. Но так как вред электронных сигарет еще недостаточно изучен, нельзя перенести на них надписи с обычных сигаретных пачек. Предупреждения для таких устройств нужно разработать отдельно. А наносить на упаковку такие надписи должен производитель, это будет логично", - заключил эксперт.

Антитабачный закон в России вступил в силу с 1 июня 2013 года. Курение было полностью запрещено в общественных местах: школах, вузах, больницах, подъездах, на детских площадках, пляжах, автозаправках. В прошлом году закон вступил в полную силу. Курение запретили в барах, ресторанах, поездах дальнего следования, на судах дальнего плавания, в общежитиях и гостиницах. Запрещается продажа сигарет в нестационарных торговых объектах: ларьках и киосках без торгового зала.

При этом запрет не коснулся электронных сигарет и кальяна без табака. Минздрав официально разрешил их курить в общественных местах и продавать без возрастных ограничений.

Проблемой распространения по всему миру курения электронных сигарет в прошлом году озаботилась Всемирная организация здравоохранения и в опубликованном докладе призвала к ужесточению правил, регулирующих продажу и использование электронных сигарет. В частности, ВОЗ призвала запретить их продажу несовершеннолетним, курение в помещениях и ограничить рекламу товаров.

Светлана Казанцева, Виталий Воловатов