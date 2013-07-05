"Фанера" в пролете: российских исполнителей заставят петь вживую

Поющие под фонограмму артисты должны будут вернуть деньги за билеты

Госдума рассматривает законопроект о штрафах за использование на концертах фонограммы без ведома слушателей.

Должностных лиц за это планируется штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, юридических — на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. За повторные нарушения предлагаются не только штрафы до 5 миллионов рублей, но и дисквалификация.

Депутаты также считают, что если на концерте исполнитель использует фонограмму, он обязан сообщить об этом во всех афишах и "иных объявлениях". Если же зрители/слушатели не были заранее проинформированы о том, что на концерте применялась фонограмма, они вправе требовать возврата денег за билет.

При этом напечатать на афише сообщение об использовании фонограммы мелким шрифтом не получится – в законе оговорят минимальный размер надписи.

Если закон вступит в силу, на российской эстраде наверняка произойдут большие перемены, попса пойдет под сокращение. Не секрет, что многие эстрадные певцы сейчас выступают под фонограмму, и почти каждый сборный концерт – когда в мероприятии принимают участие несколько исполнителей – не обходится без "фанеры".

Хор военных не исполняет песни под фонограмму. Фото: ИТАР-ТАСС

Можно сослаться на пример Узбекистана, где аналогичный закон об информировании потребителя в случае использования фонограммы уже действует. Сразу после принятия инициативы около четверти исполнителей покинули сцену.

Кстати, стоит определиться с терминами. В музыке различают "минус-фонограмму" – так называемую "минусовку", то есть запись аккомпанемента, и "плюс-фонограмму", когда аккомпанемент записывается с голосом певца. "Фанерой" называют именно "плюс-фонограмму", против которой и направлен новый закон.

Существует еще понятие "дабл-трек", когда солист поет одновременно с фонограммой. Данная технология основана на том, что звуки от микрофона и с записи фонограммы одновременно поступают на пульт звукорежиссера, который может переключаться с одного канала на другой. И говорят, что в данном случае обнаружить "фанеру" со стороны почти невозможно.

Звукорежиссер за пультом. Фото: ИТАР-ТАСС

Однако как настоящая фанера "не дотягивает" до сравнения с доской, так и музыкальная "фанера" является неполноценной заменой живому голосу.

Если обратиться к истории, точную дату появления фонограммы установить практически невозможно. Равно как неизвестно, кто первый придумал петь под "фанеру". Известно лишь, что первые попытки "неживого" пения перед зрителями/слушателями начали предприниматься в 1970-х годах.

Расцвет фонограммного исполнения пришелся на начало 1980-х, когда в зарубежной поп-музыке стали использоваться электронные инструменты. "Фанера" оказалась живучей, несмотря на ряд инцидентов, когда публика уличала популярных западных певцов в обмане.

Так продолжалось до 1990 года, когда разразился самый громкий скандал в истории звукозаписи. Речь идет о немецкой группе Milli Vanilli, которую создал продюсер Франк Фарриан. Солисты группы абсолютно на всех концертах выступали под фонограмму, записанную для них профессиональными певцами. Дело в том, что каждому из профессионалов было уже за сорок, и они вряд ли бы стали кумирами тинейджеров. Фарриан понимал это и на роль безголосых "солистов" взял стриптизеров. В итоге получился один из наиболее прибыльных коммерческих проектов 1980-х годов: к концу 1989 года было продано более 10 миллионов дисков, а группу наградили премией Grammy.

Контрафактные диски. Фото: ИТАР-ТАСС

Поднявшись на музыкальный Олимп, безголосые певцы решили расторгнуть контракт со своим создателем, и тогда Фарриан раскрыл карты. В итоге мошенников лишили всех наград, через суд обязали вернуть деньги за проданные альбомы каждому желающему покупателю. Продюсеру пришлось заплатить 3,4 миллиона долларов компенсации, но он удержался на плаву, а вот карьера псевдопевцов завершилась окончательно – более звукозаписывающие компании не подписали с ними ни одного контракта.

В наше время звукозаписывающая и воспроизводящая техника вышла на такой уровень, что смоделировать можно практически любой звук. Однако противники закона отмечают, что его принятие станет еще одной лазейкой для коррупционеров. Кроме того, кто и как будет отличать, выступает настоящий артист или "роторазевальщик"?

И здесь вопрос упирается уже в понятия "шоу-бизнес" и "авторские права". Очевидно, что фонограмма – это детище шоу-бизнеса. Многие профессиональные музыканты уверены, что "фанеру" изобрели не сами певцы, а продюсеры, желающие получить как можно больше денег.

В Европе и США основной доход артисты получают от продажи дисков. В России это не работает в силу очевидных причин, здесь основной заработок дают концерты. И в этой ситуации даже известные певцы вынуждены очень много выступать, что же говорить о начинающих певцах/группах, которые к тому же еще и связаны контрактными обязательствами. Нередко случается так, что музыканты отправляются в месячный гастрольный тур по стране и каждый день выступают в новом городе. А "отпеть" тридцать концертов подряд не сможет никто, поэтому на помощь приходит "фанера". По сути шоу-бизнес – это конвейер, который с искусством имеет мало общего.

Конечно, новый закон вряд ли воспитает вкус у российского слушателя, научит его самоуважению и повысит культурный уровень до того, что сам этот слушатель будет прогонять со сцены исполнителей под фонограмму; однако стоит надеяться, что инициатива поспособствует оздоровлению отечественной эстрады, а исполнители будут работать в концертах, а не превращаться в рыб в случае внезапных технических неполадок во время шоу.

Фото: ИТАР-ТАСС

История вопроса Законы о запрете фонограммы действуют в ряде стран мира, в том числе и в бывших республиках Советского Союза - в Узбекистане, Азербайджане и Туркмении. Турменбаши запретил "фанеру" не только на концертах и на телевидении, но даже на свадьбах. Законы о запрете фонограммы действуют в ряде стран мира, в том числе и в бывших республиках Советского Союза - в Узбекистане, Азербайджане и Туркмении. Турменбаши запретил "фанеру" не только на концертах и на телевидении, но даже на свадьбах. В той или иной форме фонограмма под запретом в Европе и США, однако наиболее радикальные меры против любителей "фанеры" в Китае. За разовое использование фонограммы налагается штраф порядка 13 тысяч долларов, а за повторное использование певцу запрещают заниматься эстрадной деятельностью пожизненно.



Сергей Бойко