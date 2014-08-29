Рачик Петросян: "Стройкомпании не влияют на повышение цен на жилье"

Рачик Петросян. Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

Руководитель столичного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Рачик Петросян ответил на вопросы читателей M24.ru о закупках госкомпаний и естественных монополий. Глава ведомства рассказал, можно ли раскрыть государственную тайну в материалах закупки, назвал самые абсурдные нарушения со стороны заказчиков и уточнил, является ли рост цен на столичном рынке недвижимости результатом сговора компаний.

- M24: Рачик Ашотович, государственные компании в своей деятельности сталкиваются с "жалобщиками", серьезно злоупотребляющими своим правом на подачу заявления в антимонопольный орган. Введение государственных пошлин на подачу жалобы в ФАС помогло бы решить этот вопрос и в целом – возможно ли такое решение?

- Рачик Петросян: Такая практика станет возможной только в случае принятия соответствующего федерального закона. Хотя, на мой взгляд, введение платы жалоб не сможет всерьез остановить жалобщиков, преследующих цель извлечения выгоды нечестным путем. С нашей стороны самой действенной мерой является то, что мы, рассматривая жалобу, проводим внеплановую проверку всей закупки и выносим окончательное решение. Таким образом, написание новых жалоб теряет смысл.

- M24: Уважаемый Рачик Ашотович! Планируется ли внесение изменений в 223-ФЗ (О закупках отдельными видами юрлиц) в части возможности обжалования участниками/потенциальными участниками закупки всех действий заказчика?

- РП: Насколько нам известно, такие поправки рассматриваются.

- Ольга:Предусмотрена ли административная ответственность за нарушение 223-ФЗ?

- РП: Федеральным законом от 05.05.2014 № 122-ФЗ были внесены поправки в КоАП РФ, установившие административную ответственность на нарушения в сфере закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Эти поправки вступили в силу 16 мая 2014 года. Необходимо сказать, что ранее административная ответственность требований закона "О закупках отдельными видами юридических лиц" отсутствовала. Фактически антимонопольный орган не имел возможности воздействовать на недобросовестных заказчиков. Рассмотрев жалобу на заказчика, мы могли только выдать предписания конкурсной или аукционной комиссии. Теперь мы можем налагать штрафы.

Размеры штрафов в значительной степени схожи с предусмотренными за аналогичные нарушения Закона о федеральной контрактной системе. Срок давности привлечения к административной ответственности – 1 год.

Как контролируются закупки госкомпаний

- Николай: Добрый день! Постановлением правительства № 441-ПП от 05.07.2013 утвержден перечень дополнительных требований к Положению о закупках товаров (работ, услуг) государственных унитарных предприятий города Москвы и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля города Москвы в совокупности превышает 50 процентов. Планируется ли внесение каких-либо изменений в это постановление в ближайшее время? Возможно, имеет смысл установить дополнительные требования к Положению о закупках товаров (работ, услуг) в других субъектах РФ?

- РП: В настоящее время правительство Москвы и московское УФАС работают над совершенствованием постановления № 441-ПП. В частности, планируется расширить круг лиц, на которых оно распространяется. В первую очередь это касается автономных и бюджетных учреждений.

Добавлю, что подписание этого постановления было оценено ФАС как одна из лучших конкурентных практик, и другим субъектам Российской Федерации было рекомендовано взять эту практику на вооружение и разработать сходный стандарт.

Рачик Петросян. Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

- Оксана: Добрый день! Некий ФГУП осуществляет закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ. При этом заказчик планирует заключить лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения. Согласно его условиям, лицензиар за вознаграждение предоставляет исключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом. При этом лицензиату предоставляется право на изготовление и продажу продукции по лицензии. С одной стороны, подобный договор можно рассматривать как закупку исключительной лицензии на использование изобретения. При этом при размещении на официальном сайте госзакупок www.zakupki.gov.ru лицензионного договора публично раскрывается информация, являющаяся коммерческой тайной, т.к. передаются секреты производства. С другой стороны, сомнительно, что отчуждение исключительных прав должно быть квалифицировано именно как закупка товара.

Доводы в пользу того, что заключение лицензионного договора не подпадает под действие 223-ФЗ, приведены ниже (во вложении). Каким образом правильнее оформить сделку, соблюдая и условия Федерального закона №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"?

- РП: Здравствуйте, Оксана! Действие закона о закупках распространяется на закупку товаров, работ, услуг организациями, указанными в части 2. статьи 1 закона о закупках, за исключением случаев, установленных в части 4. статьи 1 этого закона. Таким образом, закупка любых товаров, работ, услуг должна осуществляться заказчиком в порядке, установленном законом о закупках, вне зависимости, например, от того:

будут ли расходоваться собственные денежные средства заказчика либо денежные средства, полученные заказчиком в качестве возмещения понесенных им расходов, за исключением случаев, когда заказчик будет являться получателем средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов;

связаны ли закупки с обеспечением регулируемого либо иного вида деятельности.

Что касается коммерческой тайны, то, согласно закону о закупках, не подлежат размещению на сайте те сведения о закупке, которые составляют государственную тайну, при условии что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора. Также не размещаются сведения, которые не составляют гостайну, но для них в каждом конкретном случае принято решение правительства РФ не публиковать на сайте госзакупок.

Таким образом, исключений для размещения информации, содержащей коммерческую тайну, закон о закупках не содержит. При этом, если вы считаете, что есть достаточные основания не размещать часть информации о закупках на официальном сайте, то вы вправе обратиться в правительство РФ за принятием соответствующего решения.

Порядок принятия такого решения установлен постановлением "Об утверждении правил подготовки и принятия актов правительства Российской Федерации об определении конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте".

Рачик Петросян: "Львиная доля жалоб на рекламу касается SMS-спама"

- Виталий: Добрый день, Рачик Ашотович! Прошу пояснить вашу позицию по вопросу применения 223-ФЗ в отношении закупок регионального оператора в соответствии со ст. 178 ЖК РФ. Поскольку региональный оператор создается в форме НКО – фонд, формально действие 223-ФЗ на него не распространяется. Такой фонд, по сути, проводит три вида закупок:

отбор подрядчиков (по правилам, установленным субъектом РФ);

отбор кредитной организации (по правилам, установленным субъектом РФ);

закупки для собственных нужд (порядок не установлен).

В связи с изложенным прошу пояснить:

является ли Фонд субъектом 223-ФЗ?

может ли субъект РФ принять решение о проведении закупок по правилам 223-ФЗ?

правильно ли мы понимаем, что закупки для собственных нужд проводятся в общем порядке гражданского законодательства? То есть достаточно принять свое положение и разметить его на своем сайте и проводить закупки?

планируется ли внесение изменений в 223-ФЗ в части распространения его действия на закупки региональных операторов?

- РП: Добрый день, Виталий! Перечень субъектов, на которые распространяется требования закона о закупках, содержатся в ч. 2 ст. 1 закона. Он является закрытым и не подлежит расширительному толкования. НКО-фонд в перечень данных субъектов не входит. При этом субъект РФ как учредитель НКО вправе принять решение как о проведении закупок фондом по правилам 223-ФЗ, так и установить иные правила для этого фонда.

Субъекты 223-ФЗ осуществляют все свои закупки в соответствии с законом о закупках вне зависимости от того, для собственных нужд закупаются товары, работы, услуги или нет. Вопрос распространения действия 223-ФЗ на закупки региональных операторов обсуждается, однако нам о каких-либо конкретных решениях на этот счет пока неизвестно.

- Борис: Рачик Ашотович, добрый день! Есть ли у вас на памяти самое абсурдное нарушение со стороны заказчика? Что это было за нарушение?

- РП: Борис, добрый день! Смотря что иметь в виду под абсурдностью. 223-ФЗ вообще не сильно ограничивает заказчика в вопросе организации закупок, по большому счету есть два требования. Первое – размещать информацию о закупках на сайте, второе - установить в своем положении процедуры закупок, которые планирует применять заказчик, и соблюдать их.

При разработке этих положений мы и сталкиваемся с чудесами народного творчества, которое приводит к неэффективности закупочной деятельности и к ограничению добросовестной конкуренции. Например, конкурсы и аукционы называют другими словами, чтобы не подпадать под регулирование соответствующих статьей Гражданского кодекса.

Или другой пример: в конкурсе используют "рейтинговую" оценку по критерию "Цена договора", в которой для присвоения следующего рейтингового места достаточно, чтобы цена отличалась на 1 коп. Как следствие, заказчик не учитывает степень снижения цены договора, а изменение цены на 1 коп может перечеркнуть существенное превосходство заявки другого участника по критериям "Качество работ" и "Квалификация участника конкурса". По всем таким случаям мы не ограничиваемся рассмотрением жалобы, но еще и дополнительно информируем, например, правительство Москвы, которое заинтересовано в том, чтобы повысить эффективность закупок своих предприятий.

Рачик Петросян. Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

- Анна: Рачик Ашотович, добрый день! В моей практике участия в конкурсах были случаи, когда заявки нужно было подавать по адресу, который невозможно найти на карте! Один раз заказчик обозначил местом "x" промзону, и мне надо было найти, где там принимают заявки. Это законно, как бороться с такой ситуацией?

- РП: Добрый день, Анна! Да, с такой ситуацией бороться можно и нужно. Надо подать жалобу в антимонопольный орган, и мы с этим будем разбираться.

- Андрей: Добрый день! Обманутые дольщики компанией СУ155 обратились в ваше ведомство уже практически 2 года назад с информацией о недобросовестной рекламе СУ155. Но ФАС так и не смог вынести решение! Дела то терялись, то не было ответа от СУ155. Когда будет решена проблема?

- РП: Здравствуйте, Андрей! Относительно деталей рассмотрения вашего обращения в ФАС России целесообразнее обраться именно в федеральную организацию. В Московское УФАС этот вопрос поступил на рассмотрение недавно, и нами возбуждено дело, которое рассматривается специально создаваемой в таких случаях комиссией. Сказать, нарушило ли СУ155 закон, мы сможем только тогда, когда комиссия разберется во всех обстоятельствах дела и вынесет свое решение.

- Александр: Здравствуйте, Рачик! Сообщалось, что вы принимаете жалобы о завышенных ценах в магазинах. Так вот, магазины сети "Ашан" нагло завысили все цены на овощи и фрукты. Раньше, например, нектарины стояли 49 рублей за кг, а теперь стоят 89 рублей (Испания). Так же и другие продукты "взлетели". Прошу вас разобраться в этой ситуации.

- РП: Александр, антимонопольная служба ведет еженедельный мониторинг цен на продукты питания и принимает жалобы на рост цен от граждан. Для этого на сайте ФАС России работает специальная форма, найти ее можно и на сайте Московского УФАС в левой баннерной сетке.

Для того чтобы заполнить форму, необходимо указать ФИО, название магазина и его адрес, название продукции, цену до и после повышения и время. Также можно отправить фотографию с мобильного телефона. Сообщите нам о данном повышении посредством формы. В рамках проводимого мониторинга рынка мы запрашиваем у поставщиков и ритейлеров информацию о причинах повышения цен.

- Александр: Не является ли картельным сговором резкое повышение цен на газ пропан в последнее время в Москве и области?

- РП: Александр, для полновесного ответа на ваш вопрос необходимо провести экономическое расследование ситуации.

В настоящий момент все территориальные управления антимонопольной службы подключились к этому расследованию - выявляют всех поставщиков газа, изучают динамику и причины повышения цен у каждого субъекта, а также объемы реализации, считают их долю на рынке. Только проведя анализ всей полученной информации, можно будет говорить о причинах повышения цен на газ.

В случае если эти причины не связаны с соответствующими изменениями общих условий рынка, можно будет говорить о наличии ограничения конкуренции на рынке газа пропана и конкретном нарушении закона о конкуренции, т.е. о злоупотреблении доминирующим положением на рынке либо сговоре.

- Илья Иванов: Какова численность московского отделения ФАС и сколько, на ваш взгляд, народу нужно для решения всех проблем москвичей по вашему ведомству?

- РП: Илья, добрый день! Антимонопольная служба рассматривает обращения по широкому кругу проблем. Это и обращения граждан на незаконную рекламу, и жалобы компаний, участвующих в конкурсах и аукционах, и жалобы предпринимателей на действия чиновников, которые создают неравные условия для ведения бизнеса, а также жалобы на нарушения со стороны естественных монополий.

Существенные изменения, произошедшие в антимонопольном законодательстве за последние несколько лет, позволили кардинально повысить эффективность в нашей работе, главной целью которой является своевременное восстановление нарушенных прав граждан и предприятий. Мы сильно сократили сроки рассмотрения многих обращений – жалобы на торги мы теперь рассматриваем не более чем за 7 рабочих дней, а институт выдачи предупреждений позволил в 90% случаев исправить потенциальные нарушения со стороны монополиста еще до возбуждения дела.

Результативность реакции антимонопольного органа в свою очередь вызывает очередной рост количества жалоб. Загруженность московского УФАС по отдельным направлениям выросла более чем в три раза за последние два года. Даже притом что численность московского УФАС (100 человек) самая большая из всех территориальных органов ФАС России, наши сотрудники загружены в три раза больше, чем в среднем по системе. То есть только для того, чтобы уравнять нагрузку в расчете на одного сотрудника, численность сотрудников московского УФАС нужно поднять более чем в три раза. Но решение об увеличении численности службы в целом принимает правительство Российской Федерации.

В системе госзакупок может появиться экспертный совет

- Ярослав: Добрый вечер, Рачик. Как думаете, когда закроют все нелегальные вещевые рынки в Москве или закроют ли их вообще? Речь идет о рынках "Люблино" и "Садовод" (который до сих функционирует как рынок, а не торговый центр). Благодарю.

- РП: Ярослав, добрый вечер! Хотелось бы помочь и в решении данной проблемы тоже, но этот вопрос не относится к нашей компетенции.

- Олег: Вопрос роста цен на жилье в Москве мучает всех уже давно. С точки зрения ФАС, этот рост законный? Нет ли там сговора строительных компаний?

- РП: Олег, на рынке Москвы действует множество строительных компаний, и ни одна из них не обладает такой долей на рынке, чтобы сколь-либо заметно влиять на повышение цен. На наш взгляд, снижение цен на жилье возможно прежде всего за счет повышения количества строящегося жилья.