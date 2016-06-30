Форма поиска по сайту

30 июня 2016, 09:51

38-й Московский кинофестиваль закроют новым фильмом Вуди Аллена

30 июня завершится 38-й Московский международный кинофестиваль. Фильмом закрытия станет картина известного американского режиссера Вуди Аллена "Светская жизнь", сообщается на сайте ММКФ.

Картину покажут в кинотеатре "Россия" после церемонии награждения победителей фестиваля, а в российский прокат она выйдет 21 июля.

Московский международный кинофестиваль, 38-й по счету, стартовал 23 июня и завершится в четверг, 30 июня. Главной площадкой традиционно стал кинотеатр "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате.

В этом году впервые в творческой составляющей ММКФ приняли участие столичные власти с программой "Мой адрес – Москва".

Кинофестиваль проводится с 1935 года в Москве и имеет аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. Обычно фестиваль проходит в конце июня и продолжается десять дней. В этом году он длился 8 дней.

Вуди Аллен родился в еврейской семье выходцев из России и Австрии. Американский кинорежиссер, драматург, актер-комик, продюсер, четырехкратный обладатель премии "Оскар", писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Известен как знаток литературы и кинематографа, музыки, а также джазовый кларнетист. Один из наиболее плодовитых и узнаваемых кинематографистов.

