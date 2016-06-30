38-й Московский кинофестиваль закроют новым фильмом Вуди Аллена

Фото: m24.ru/Александр Авилов
30 июня завершится 38-й Московский международный кинофестиваль. Фильмом закрытия станет картина известного американского режиссера Вуди Аллена "Светская жизнь", сообщается на сайте ММКФ.
Картину покажут в кинотеатре "Россия" после церемонии награждения победителей фестиваля, а в российский прокат она выйдет 21 июля.
Московский международный кинофестиваль, 38-й по счету, стартовал 23 июня и завершится в четверг, 30 июня. Главной площадкой традиционно стал кинотеатр "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате.
В этом году впервые в творческой составляющей ММКФ приняли участие столичные власти с программой "Мой адрес – Москва".
Кинофестиваль проводится с 1935 года в Москве и имеет аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. Обычно фестиваль проходит в конце июня и продолжается десять дней. В этом году он длился 8 дней.