Городской велопрокат завершил работу

Городской велопрокат закрыли с 1 ноября, передает телеканал "Москва 24". Велосипеды со станций увезли на хранение на специальные склады, а сами конструкции скоро обработают покрытием против коррозии.

Ранее сообщалось, что прокат закроют с середины ноября, но дату перенесли в связи с начавшимися в столице снегопадами.

Велосезон открылся в столице в апреле, за 2016 год горожане совершили более 1,5 миллиона поездок. В городе работали более 300 станций. Поездки длиной 30 минут были бесплатными.

Новинкой года стали 60 электровелосипедов. Они были доступны на пяти станциях велопроката рядом с деловым центром "Москва-Сити", в Хамовниках и Дорогомилове.

Электровелосипеды оснащены электромотором и аккумулятором, которого хватит при полной зарядке на 18 километров пути.

Ожидается, что в следующем сезоне, который стартует также в апреле, правила не изменятся.