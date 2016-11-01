Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября 2016, 11:30

Спорт

Городской велопрокат завершил работу

Городской велопрокат закрыли с 1 ноября, передает телеканал "Москва 24". Велосипеды со станций увезли на хранение на специальные склады, а сами конструкции скоро обработают покрытием против коррозии.

Ранее сообщалось, что прокат закроют с середины ноября, но дату перенесли в связи с начавшимися в столице снегопадами.

Велосезон открылся в столице в апреле, за 2016 год горожане совершили более 1,5 миллиона поездок. В городе работали более 300 станций. Поездки длиной 30 минут были бесплатными.

Новинкой года стали 60 электровелосипедов. Они были доступны на пяти станциях велопроката рядом с деловым центром "Москва-Сити", в Хамовниках и Дорогомилове.

Электровелосипеды оснащены электромотором и аккумулятором, которого хватит при полной зарядке на 18 километров пути.

Ожидается, что в следующем сезоне, который стартует также в апреле, правила не изменятся.


закрытие сезона велопрокат вело/мото

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика