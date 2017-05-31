Форма поиска по сайту

31 мая 2017, 14:56

Политика

Закон о защите несовершеннолетних от склонения к суициду одобрили в СФ

Фото: ТАСС/Сергей Жуков

Совет Федерации одобрил закон о защите несовершеннолетних от склонения к суициду, передает ТАСС. Соответствующее решение приняли на заседании верхней палаты парламента.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду. Автором документа выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Основные изменения вносятся в Уголовный и в Уголовно-процессуальный кодексы России. Например, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями 110.1 и 110.2 – "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства". Максимальное наказание по ним – шесть лет лишения свободы за склонение к суициду, включая несовершеннолетних.

Ранее зампред комитета Совфеда Елена Мизулина сообщила, что законопроект вводит наказание за организацию так называемых групп смерти и онлайн-игр суицидальной тематики.

Закон о наказании за склонение к суициду был внесен в Госдуму в начале марта вице-спикером палаты Ириной Яровой. По ее словам, документ даст реальную возможность для сохранения и спасения жизни детей.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что непредсказуемость появления новых способов склонения к самоубийству привела к тому, что подобные случаи оказались вне уголовно-правовой оценки, а соответственно и вне соответствующих мероприятий правоохранителей.

