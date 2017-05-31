Закон о защите несовершеннолетних от склонения к суициду одобрили в СФ

Фото: ТАСС/Сергей Жуков

Совет Федерации одобрил закон о защите несовершеннолетних от склонения к суициду, передает ТАСС. Соответствующее решение приняли на заседании верхней палаты парламента.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду. Автором документа выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Основные изменения вносятся в Уголовный и в Уголовно-процессуальный кодексы России. Например, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями 110.1 и 110.2 – "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства". Максимальное наказание по ним – шесть лет лишения свободы за склонение к суициду, включая несовершеннолетних.

Ранее зампред комитета Совфеда Елена Мизулина сообщила, что законопроект вводит наказание за организацию так называемых групп смерти и онлайн-игр суицидальной тематики.