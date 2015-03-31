В Мосгордуме предлагают регистрировать домашних животных по генотипу

Фото: ТАСС

Депутаты Мосгордумы выступили с предложением ввести генотипическую регистрацию для домашних животных. Это позволит определять генотип собак и штрафовать их хозяев за неубранные экскременты, сообщает Агентство "Москва".

Генотипические коды, которые позволят определять породу собаки, стоят около 100-200 рублей, заявила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.

Ранее M24.ru сообщало, что столичный парламент намерен обратиться в Госдуму с предложением ввести паспорта для домашних животных. Соответствующую инициативу выдвинула глава комиссии по безопасности Инна Святенко. Она также предложила вживлять животным специальные чипы.

"Мы должны понимать, сколько у нас животных в городе. А владелец должен сделать так, чтобы его питомец не представлял опасности для жителей", - рассказала она.

В свою очередь, глава комиссии по здравоохранению Людмила Стебенкова считает, что владельцы кошек и собак должны платить налоги за своих питомцев.

"Город не должен платить за нашу любовь к животным. Необходимо ввести налог за их содержание, как во всей цивилизованной Европе. Также необходима обязательная регистрация домашних животных. Но все это мы можем урегулировать только на федеральном уровне", - отметила Стебенкова, добавив, что нагрузка на бюджет составляет около 800 миллионов рублей.