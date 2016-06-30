Почему сотовые операторы просят отклонить "пакет Яровой"

"Пакет Яровой" приведет к повышению цен на связь

Совет Федерации одобрил пакет антитеррористических законов, которые были разработаны председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ириной Яровой и главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым. Операторы предупреждают, что "пакет Яровой" приведет к повышению цен на связь в два–три раза. Подробностями в эфире радиостанции "Москва FM" поделился представитель Мегафона Петр Лидов.

"До последнего момента мы верили, что Совет Федерации пойдет нам навстречу. К сожалению, сенаторы к нам не прислушались. Более того, и обсуждение и сами поправки носили весьма непрофессиональный характер – они не учитывали даже самые базовые вещи, касающиеся телеком-отрасли", – объяснил Лидов.

По словам представителя Мегафона, принятые поправки практически уничтожают отрасли интернета и телекома. Согласно законопроекту, операторы обязаны хранить все, что попадает в сети связи и интернет – записи всех телефонных разговоров, файлы, которыми обмениваются пользователи, фотографии, переписки, даже видеозаписи, которые просматривают в сети.

"Сумма, которую придется потратить на хранение этих данных, составляет два триллиона рублей. Это превышает выручку всех мобильных операторов примерно в три раза, то есть для осуществления этой инициативы цены на услуги связи придется поднять минимум в три раза. Кроме этого, операторам нужно получить освобождение от налога на прибыль, которой в первые годы просто не будет. Все инвестиции операторов пойдут не на улучшение качества связи, а исключительно на увеличение хранилищ данных", – подчеркнул эксперт.

За первый закон антитеррористического пакета проголосовал 151 сенатор, воздержались четыре. Второй документ получил одобрение 141 парламентария, пять выступили против, воздержались девять. Многие положения первоначальной редакции пакета законов вызвали общественный резонанс. В частности речь, шла о лишении российского гражданства уличенных в террористической деятельности и запрете на выезд из РФ для экстремистов. По мнению сенаторов, эти нормы нарушали бы конституционные права граждан. В окончательную редакцию закона они не вошли.

При этом в документе сохранились положения о хранении в операторами связи в РФ в течение трех лет информации о фактах соединений абонентов, а также самого контента, включая видео, до шести месяцев.

Для владельцев мессенджеров и соцсетей эти нормы были частично смягчены: им нельзя будет удалять сведения о фактах передачи информации и данные о пользователях в течение года, а не трех лет, как было в предыдущей версии текста. Сократить сроки хранения данных потребовало правительство. При использовании дополнительного кодирования электронных сообщений интернет-компании должны предоставлять ФСБ ключи для декодирования этих сообщений. Нераскрытие такой информации грозит штрафом до 1 миллиона рублей рублей.