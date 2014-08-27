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Законы

27 августа 2014, 17:46

Минприроды меняет правила охоты с собаками и ловчими птицами

законы охота дичь охотничьи собаки правила охоты

Фото: ИТАР-ТАСС

Минприроды собирается изменить существующие Правила охоты. Основные изменения касаются требований к обучению охотничьих собак и ловчих птиц, а также сроков охоты на болотно-луговую дичь.

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Проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии, вносящего изменения в Правила охоты, опубликован на Едином портале правовой информации. Напомним, что существующие Правила были утверждены приказом Минприроды от 16 ноября 2010 года.

Если приказ будет принят, изменятся сроки охоты с собаками охотничьих пород. Так, сейчас на болотно-луговую дичь можно охотиться с легавыми, ретриверами и спаниелями с 25 июля по 31 декабря. Поправки предлагают разделить охотничий сезон на два этапа: охота без охотничьего огнестрельного и пневматического оружия будет разрешена в период с 10 июля по 24 июля, а с 25 июля до 15 ноября охотники смогут брать с собой не только собак, но и ружья.

Кроме того, без огнестрельного и пневматического оружия разрешат охотиться на полевую и степную дичь в период с 10 июля по 4 августа, тогда как в старой редакции упоминался только период с 5 августа по 31 декабря.

Также из новых правил исключаются пункты, оговаривающие требования к обучению охотничьих собак и ловчих птиц. Ранее в правилах было прописано, что собак можно в течение всего года натаскивать в общедоступных охотничьих угодьях или в специально отведенных для этого местах, а подготовкой ловчих птиц (так называемое вынашивание) можно заниматься лишь в предусмотренные правилами сроки охоты.

Еще одно изменение касается списка птиц, на которых охота в весенний сезон запрещена: к рябчикам, лысухе и камышнице прибавились серые гуси.

В проект также добавились пункты, оговаривающие, что охотники с собаками могут находиться в охотничьих угодьях лишь в период оговоренного законом охотничьего сезона (исключение предусмотрено для легавых, ретриверов и спаниелей в зонах нагонки и натаски). Таким образом, натаскивать и нагонять охотничьих собак можно будет только в специальных зонах и в определенное время.

Что именно изменится

  • Сроки охоты на болотно-полевую дичь
  • Требования к обучению охотничьих собак и ловчих птиц
  • Список птиц, охота на которых весной запрещена

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