27 июня 2013, 08:34

Политика

Принят закон о штрафах за незаконную перепланировку помещений

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума приняла закон, устанавливающий административную ответственность за несанкционированное переустройство и перепланировку нежилых помещений в жилых домах.

Так, юридическим лицам за нарушение закона придется заплатить от 300 до 350 тысяч рублей, гражданам - от 2 до 2,5 тысяч рублей, должностным лицам - от 5 до 20 тысяч, передает пресс-служба Мосгордумы.

Речь идет о незаконной перепланировке в нежилом помещении, где ломается несущая стена, разрушается или захватывается общедомовое имущество. Как правило, это первые этажи и подвалы, поэтому новый закон направлен в основном на арендаторов нежилых помещений, чьи действия могут нанести урон жилому фонду. Инициатором повышения штрафов стал Сергей Собянин.

Что касается перепланировки в жилых квартирах, то этой весной Мосжилинспекция упростила порядок согласования перепланировки в новостройках. Как сообщал M24.ru, теперь ее можно делать без получения свидетельства о собственности.

