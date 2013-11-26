Проект Фетисова о спонсорстве госкомпаний: накипело или стало завидно?

Вячеслав Фетисов. Фото: M24.ru

Обозреватель M24.ru Евгений Сафонов разобрался, в чем суть нового законопроекта о запрете финансирования профессиональных спортивных команд госкорпорациямии, и пришел к выводу, что все происходящее больше похоже на холостой выстрел.

Даже далекие от спорта люди знают о том, что в России футбольные и хоккейные клубы тратят не много, а очень много денег. Зачастую СМИ неспортивного характера любят козырнуть громкой цифрой, рассчитав, сколько годовых зарплат учителя получает в день самый высокооплачиваемый (после вычета налогов) хоккеист мира Илья Ковальчук, чей оклад превышает 300 миллионов рублей в год. И самое интересное, что такие возможности у ХК СКА, где играет нападающий, появились благодаря "Газпрому" - крупнейшей госкорпорации страны.



Есть проблема - достаточно серьезная и в общем-то лежащая на поверхности. Неудивительно, что время от времени политики, чиновники или другие влиятельные лица заявляют, что простые налогоплательщики не должны оплачивать дорогостоящих профессионалов, которые вряд ли принесут большую пользу обществу.

И вот 25 ноября в СМИ появилась информация о том, что группа сенаторов разработала законопроект о необходимости запрета финансирования госкорпорациями профессиональных спортивных команд. Среди активистов по продвижению присутствует небезызвестный Вячеслав Фетисов. Наш великий хоккеист (этого у него не отнять некому) уже 10 лет находится при власти (сейчас, правда, он скорее около нее), и это очень важно при рассмотрении идеи.

Достаточно сказать, что Фетисов в свое время был одним из главных инициаторов создания Континентальной хоккейной лиги, при этом он постоянно призывал к тому, что необходимо конкурировать с заокеанской НХЛ, перекупая у той лучших хоккеистов. О том, что это нужно делать не на государственные деньги, Вячеслав Александрович никогда не распространялся.

Еще пару лет назад Фетисов, будучи президентом ЦСКА, просил у президента РФ найти для великого клуба сильного спонсора, которым стала нефтедобывающая компания "Роснефть". Теперь же он выступает за абсолютно противоположное: мол, не должны налогоплательщики финансировать спортивные прихоти, и сверхдоходы от продажи полезных ископаемых надо использовать более рачительно. Что же случилось такого, что один из самых причастных к спорту политиков вдруг начал агитировать за экономию? Что же такое с ним случилось, что сознание его так резко изменилось?

Дело, наверное, в том, что сейчас Фетисов оказался не у дел. Он уже давно не глава российского спорта (с 2004 по 2008 годы Фетисов возглавлял федеральное агентство по спорту), он вышел из состава совета директоров Континентальной хоккейной лиги, не имеет никакого отношения ни к проведению Олимпиады, ни к ХК ЦСКА, президентом которого являлся. Вот тут-то и накипело у человека, а может, стало завидно, если мыслить прозаичнее.

Я не сомневаюсь, что если верховная российская власть придет к мысли, что можно экономить не только на социальных программах, но и на огромных контрактах профессиональных спортсменов, то никто не будет об этом громко кричать, а просто решит вопрос кулуарно, а потом уже и законы нужные будут приняты. А эта идея опальных сенаторов, на мой взгляд, больше похожа на желание кое-кого пошуметь и напомнить о своем существовании, не более того.

Евгений Сафонов