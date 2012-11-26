У наркоторговцев будут конфисковывать имущество

Фото: ИТАР-ТАСС

У наркоторговцев необходимо конфисковывать имущество, если они не смогут подтвердить законность оснований его приобретения, сообщил в понедельник на конференции в Мособлсуде директор ФСКН России Виктор Иванов.

Как заметил Иванов, конфискация имущества наркобанд – единственное действенное средство в борьбе с наркопреступностью. Кроме того, он отметил, что необходимо привлекать к административной ответственности самих наркозависимых, сообщает РИА Новости.

В понедельник 26 ноября состоялась Всероссийская научно-практическая конференция к десятилетию ФСКН России "Новое законодательство и вопросы правоприменительной практики в борьбе с наркопреступностью". На ней говорилось о сосредоточении усилий на трех основных направлениях деятельности по уменьшению потребления наркотиков обществом, это разрушение инфраструктурфы наркобизнеса, подрыв его экономических основ и профилактика наркомании.

Первые важные шаги в этом направлении уже сделаны - в правительство России внесен законопроект, на основе которого суд вправе отправлять наркозависимых, совершивших правонарушение, на лечение и реабилитацию.