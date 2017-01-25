Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января 2017, 14:40

Политика

Песков призвал не гипертрофировать "проявления семейных отношений"

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что юридическая ответственность за систематические побои в семье нужна, но гипертрофированно оценивать проявления семейных отношений нельзя, сообщает ТАСС.

По его словам, нужно дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. "Законопроект в случае серьезных рецидивов подразумевает ответственность. Но гипертрофирование, призывание к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно", – сказал он.

Также Песков отметил, что нужно юридическое регулирование, которое было бы препятствием для семейного насилия, но отождествлять с побоями незначительные проявления неуместно.

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о декриминализации однократных побоев, нанесенных близким
родственникам. Это преступление могут перевести из категории уголовных в административные правонарушения. Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации, в том числе Елена Мизулина, Галина Карелова и Зинаида Драгункина, а также группа депутатов Госдумы от "Единой России" во главе с Ольгой Баталиной.

Сейчас побои наказываются обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до года, ограничением свободы на срок до 2 лет, принудительными работами на срок до 2 лет, арестом до 6 месяцев или лишением свободы до 2 лет.

законы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика