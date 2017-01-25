Песков призвал не гипертрофировать "проявления семейных отношений"

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что юридическая ответственность за систематические побои в семье нужна, но гипертрофированно оценивать проявления семейных отношений нельзя, сообщает ТАСС.

По его словам, нужно дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. "Законопроект в случае серьезных рецидивов подразумевает ответственность. Но гипертрофирование, призывание к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно", – сказал он.

Также Песков отметил, что нужно юридическое регулирование, которое было бы препятствием для семейного насилия, но отождествлять с побоями незначительные проявления неуместно.