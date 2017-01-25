Песков призвал не гипертрофировать "проявления семейных отношений"

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что юридическая ответственность за систематические побои в семье нужна, но гипертрофированно оценивать проявления семейных отношений нельзя, сообщает ТАСС.
По его словам, нужно дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. "Законопроект в случае серьезных рецидивов подразумевает ответственность. Но гипертрофирование, призывание к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно", – сказал он.
Также Песков отметил, что нужно юридическое регулирование, которое было бы препятствием для семейного насилия, но отождествлять с побоями незначительные проявления неуместно.
родственникам. Это преступление могут перевести из категории уголовных в административные правонарушения. Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации, в том числе Елена Мизулина, Галина Карелова и Зинаида Драгункина, а также группа депутатов Госдумы от "Единой России" во главе с Ольгой Баталиной.
Сейчас побои наказываются обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до года, ограничением свободы на срок до 2 лет, принудительными работами на срок до 2 лет, арестом до 6 месяцев или лишением свободы до 2 лет.