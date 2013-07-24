Президент подписал закон о создании реестра обманутых дольщиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин подписал закон о создании реестра пострадавших дольщиков. Документ опубликован на портале правовой информации. В соответствии с ним, обманутых дольщиков будут определять по единым критериям.

Согласно тексту закона, "контролирующий орган признает в соответствии с установленными критериями граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими, и ведет такой реестр".

Отметим, что полномочия по утверждению единых критериев будут возложены Минрегион, а контроль в области долевого строительства в столице будет осуществлять уполномоченный орган – Москомстройинвест.

Как ранее заявлял и.о. председателя ведомства Константин Тимофеев, в Комитет постоянно поступают обращения граждан, которые требуют признать их обманутыми дольщиками, однако до сих пор не было четкой формулировки термина "обманутый дольщик". Это создавало большие трудности в работе и мешало защитить данную категорию граждан должным образом на законодательном уровне.