Доходы муниципальных служащих проконтролируют губернаторы

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Антикоррупционный контроль в отношении муниципальных служащих и депутатов ужесточат, сообщает газета "Известия". Соответствующий законопроект президента рассмотрит во вторник Комитет Госдумы по безопасности.

Обязанность проверять достоверность деклараций о доходах муниципальных чиновников теперь ляжет на губернаторов. Если по итогам проверки будут обнаружены нарушения, имеющие коррупционный характер, глава региона имеет право сразу прекратить полномочия муниципальных руководителей.

Таким образом, губернаторы смогут оперативно реагировать на факты, которые вскрываются на местах, и им не придется доводить дело до уголовного преследования. Пресечь коррупцию можно будет на самых ранних этапах.