Профессиональных водителей обучат оказанию первой помощи при ДТП

Профессиональные водители должны будут обладать навыками оказания первой помощи при авариях. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал автоэксперт Роман Гуляев. Поправки о дополнительном образовании для профессиональных автомобилистов рекомендованы правительством.

"Профессиональные водители ездят чаще других. Если ты не просто ездишь, а это становится профессией, некое дополнительное образование необходимо, мера вполне разумная. Профессиональный водитель должен знать, как общаться с людьми на дороге и обладать навыками оказания первой помощи при ДТП. Также у них будет обязанность перед выездом осматривать свое транспортное средство", – пояснил он.

Как пишет "Российская газета", водителям транспортных предприятий придется раз в пять лет получать либо подтверждение квалификации, либо повышение квалификации. Водители спецтранспорта должны будут знать технические характеристики автомобилей. Также они должны уметь пользоваться средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных сигналов.