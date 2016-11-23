Форма поиска по сайту

23 ноября 2016, 15:20

Профессиональных водителей обучат оказанию первой помощи при ДТП

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Профессиональные водители должны будут обладать навыками оказания первой помощи при авариях. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал автоэксперт Роман Гуляев. Поправки о дополнительном образовании для профессиональных автомобилистов рекомендованы правительством.

"Профессиональные водители ездят чаще других. Если ты не просто ездишь, а это становится профессией, некое дополнительное образование необходимо, мера вполне разумная. Профессиональный водитель должен знать, как общаться с людьми на дороге и обладать навыками оказания первой помощи при ДТП. Также у них будет обязанность перед выездом осматривать свое транспортное средство", – пояснил он.

Профессиональные водители должны получать дополнительное образование

Как пишет "Российская газета", водителям транспортных предприятий придется раз в пять лет получать либо подтверждение квалификации, либо повышение квалификации. Водители спецтранспорта должны будут знать технические характеристики автомобилей. Также они должны уметь пользоваться средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных сигналов.

С сентября вступили в силу новые правила приема экзаменов на водительские права в ГИБДД. На теоретическом экзамене теперь четыре тематических блока по пять вопросов. На работу дается 20 минут.

Если кандидат допустит одну ошибку, то ему придется ответить на пять дополнительных вопросов за пять минут, если две – то еще на 10 вопросов за десять минут. В случае неправильных ответов, претендента отправят на пересдачу.

