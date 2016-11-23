Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября 2016, 13:54

Политика

Внеплановые проверки работодателей могут провести из-за задержек зарплат

Фото: YAY/ТАСС

Государственные инспекторы труда могут провести внеплановые проверки работодателей из-за невыплаты или неполной выплаты зарплаты. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ увеличивает перечень обращений граждан, на основании которых могут провести подобные проверки. Проверки же последуют после подачи соответствующих заявлений от граждан о фактах нарушений в федеральную инспекцию труда.

С 3 октября в России вступил в силу закон, согласно которому зарплата должна выплачиваться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Штраф для должностного лица за данное нарушение составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

законы правительство зарплаты обо всем постановление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика