Внеплановые проверки работодателей могут провести из-за задержек зарплат

Фото: YAY/ТАСС

Государственные инспекторы труда могут провести внеплановые проверки работодателей из-за невыплаты или неполной выплаты зарплаты. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ увеличивает перечень обращений граждан, на основании которых могут провести подобные проверки. Проверки же последуют после подачи соответствующих заявлений от граждан о фактах нарушений в федеральную инспекцию труда.

С 3 октября в России вступил в силу закон, согласно которому зарплата должна выплачиваться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Штраф для должностного лица за данное нарушение составляет от 10 до 20 тысяч рублей.